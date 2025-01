Logo firmy będzie się znajdowało z tyłu koszulki meczowej Motoru, pod numerem zawodnika. To jednak nie wszystko. Perła będzie obecna również na bandach LED czy telebimach, a klub zobowiązał się do przeprowadzania działań marketingowych i promocyjnych.

– To bardzo ważny dzień dla Motoru Lublin. Mam zaszczyt przedstawić nowego, głównego sponsora klubu – firmę Perła Browary Lubelskie S.A. Sponsoring w sporcie odgrywa kluczową rolę, bez niego nie ma mowy o rozwoju, o planach, osiąganiu jakichkolwiek sukcesów. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt. Klub piłkarski to złożona materia, na którą składają się: piłkarze, trenerzy, pracownicy, ale przede wszystkim kibice, czyli nasza lokalna społeczność. Tym bardziej cieszę się, że wspólnie z Perłą będziemy mieli możliwość kultywowania zjawiska lokalnego patriotyzmu, również w przestrzeni biznesowej – mówi wiceprezes Motoru Łukasz Jabłoński.

Co ważne, obie strony zawarły również umowę gastronomiczną, która oznacza, że to właśnie Perła Browary Lubelskie S.A będzie wyłącznym operatorem gastronomicznym na Arenie Lublin.

– Ta umowa jest o wiele bardziej złożona. Na jej mocy Motor staje się beneficjentem przychodów ze strefy gastronomicznej. Wspólnie chcemy podjąć szereg działań mających na celu poprawę jakości i logistyki, tak żeby finalnie osiągnąć efekt zadowolenia naszego wspólnego klienta, którym jest kibic – dodaje wiceprezes Jabłoński.

– Produkty Perły można kupić w całym kraju. Nasza dostępność to prawie 90 procent. To właśnie Lubelszczyzna była, jest i będzie najważniejszym miejscem zbytu. Tutaj koncentrujemy gros naszego budżetu. 100 procent budżetu na sponsoring sportowy wybieramy na wspieranie klubów z Lublina i województwa lubelskiego – wyjaśnia Andrzej Rutkowski, dyrektor generalny firmy Perła Browary Lubelskie S.A.

I dodaje, kiedy obie strony zaczęły współpracować. – Przygotowując się do tej konferencji miałem problem, bo chciałem znaleźć historyczną datę, kiedy ta współpraca się rozpoczęła. W naszym dziale marketingu ostatnia wzmianka o naszej współpracy to lata 2002-2003. Jestem przekonany, że i wcześniej jakaś była, ale rzeczywiście w dokumentach mamy te dwa lata. Jest to bardzo długi okres, bo już ponad 20 lat. Kiedy po sezonie 21/22 nasza współpraca się przerwała byłem przekonany, że to będzie tylko chwilowe i tak było. Cieszę się bardzo, chciałbym życzyć nie tylko w swoim imieniu, żeby klub zadomowił się na długie lata w elicie piłkarskiej, żeby odnosił sukcesy i z roku na rok, żeby pozycja w tabeli była wyższa. I żebyśmy mogli świętować te sukcesy przy kuflu Perły – dodaje dyrektor Rutkowski.