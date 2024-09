Motor Lublin - Śląsk Wrocław. Gol z wolnego na wagę zwycięstwa! (zapis relacji na żywo)

Motor Lublin – Śląsk Wrocław 2:1 (0:1)

Bramki: Simon (83), Bartos (90+8) - Świerczok (44).

Motor: Brkić – Stolarski (73 Wójcik), Bartos, Najemski, Palacz (73 Luberecki), Samper, Wolski, Caliskaner (61 Simon), M. Król (80 Van Hoeven), Mraz, Ndiaye (60 Ceglarz).

Śląsk: Leszczyński – Macenko (90+4 Bejger), Szota, Petkov, Żukowski, Pokorny, Cebula, Samiec-Talar (88 Ortiz), Schwarz, Jezierski (78 Guercio), Świerczok (88 Musiolik).

Żółte kartki: Bartos, Król - Cebula, Świerczok.

Sędziuje: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn).

Widzów: 14436.

Rezerwowi:

Motor: Rosa, Wełniak, Wójcik, Van Hoeven, Rudol, Simon, Luberecki, Scalet, Ceglarz.

Śląsk: Loska, Paluszek, Bejger, Musiolik, Ortiz, Baluta, Ince, Guercio, Petrov.

-----------------------------------------------------------------

90+8' Bartos świetnym strzałem daje Motorowi zwycięstwo! Strzał między niezbyt szczelnym murem Śląska i jeszcze po głowie jednego z rywali ląduje w siatce, a sędzia kończy zawody. Szaleństwo na Arenie Lublin!

90+6' Ceglarz faulowany przed polem karnym. Będzie chyba ostatnia szansa dla Motoru.

90+5' Krótkie rozegranie Simon chyba niepotrzebnie strzelał, bo uderzył bardzo niecelnie.

90+4' Kolejny rożny dla Motoru. Wcześniej Bejger za Macenkę.

90+3' Motor cały czas naciska, van Hoeven wywalczył rzut wolny na wysokości pola karnego.

90+1' Ceglarz za głęboko w pole karne, łapie Leszczyński.

90' Mecz potrwa jeszcze 5 minut.

88' To powinno być 2:1! Mraz w doskonałej sytuacji za mocno zagrywa do Ceglarza!

88' Podwójna zmiana w ekipie gości. Schodzą: Samiec-Talar i Świerczok, a na boisku meldują się: Musiolik i Ortiz.

87' Zaskakujący strzał Simona, który błyskawicznie uderzył zza pola karnego i pomylił się naprawdę o centymetry.

86' Lublinianie wrzucają piłkę w pole karne z lewej, z prawej strony, ale akcja kończy się bardzo niecelnym strzałem Ceglarza.

84' Motor rusza po drugiego gola, szarżował Ceglarz, będzie rożny.

83' Aleź błąd defensywy Śląska. Samper rzuca piłkę w pole karne, a głową zgrywa ją Mraz. Dwóch obrońców Śląska się jednak nie dogadało, a prezent wykorzystał Simon, który głową w końcu daje wyrównanie gospodarzom.

80' Van Hoeven za Króla.

79' Ostra centra Simona z lewej strony, Petkov wybija głową na kolejny rzut rożny. Petkov za chwilę robi to samo po wrzutce z narożnika boiska.

78' Guercio za Jezierskiego.

76' Dwie wrzutki Wolskiego, ale najpierw za lekko, po chwili za mocno.

75' Dobra okazja dla ekipy z Wrocławia. Dobra wrzutka, ale kiepski strzał Jezierskiego głową.

74' Żukowski łatwo minąl Lubereckiego, piłka dociera do Świerczoka, ale napastnik gości zablokowany.

73' Luberecki za Palacza i Wójcik za Stolarskiego.

72' Ceglarz po nodze obrońcy i rożny. Kartka dla Świerczoka za dyskuje.

70' Ceglarz ciut za mocno do Palacza, szkoda, bo dobry pomysł "Cegiego".

67' Seria strzałów Motoru, ale nadal bez gola. Najpierw po wrzutce Ceglarza i wybiciu obrońcy zablokowany Mraz. Dobija Wolski, ale trafia w... Mraza. Na koniec jeszcze raz "Wolo". Celnie, ale za lekko i prosto w bramkarza.

65' Centra Palacza, ale zbyt głęboko i piłka w rękach bramkarza ekipy z Wrocławia.

62' Wolski z wolnego, Macenko na rożny. Krótkie rozegranie i strata Simona.

61' Dobry atak gospodarzy prawą flanką, Król zagrywa pod bramkę, ale wybija Cebula.

60' Ceglarz zmienia Ndiaye, a Simon Caliskanera.

60' Palacz w ostatniej chwili wybija piłkę spod nóg Świerczoka.

59' Caliskaner źle podaje, Król musi ratować sytuację faulem, aby Śląsk nie wyszedł z groźną kontrą. I kartka dla Króla.

59' Wolski w pole karne, Macenko głową na rzut rożny. Niestety, nic z tego.

58' Nic z tego, ale Motor utrzymał się przy piłce, bo Król odebrał ją Świerczokowi na skrzydle.

57' Niewiele po przerwie wychodzi na razie gospodarzą. Teraz rzut wolny, więc szansa na wrzutkę Wolskiego.

55' Brkić z problemami, na raty łapie piłkę. Sędzia i tak pokazuje jednak spalonego.

50' Schwarz z wolnego w mur, Śląsk będzie miał rzut rożny.

48' Dalekie wybicie od Leszczyńskiego, drzemka stoperów Motoru, zza pleców wyskoczył Samiec-Talar i byłby w doskonałej sytuacji, ale Bartos ratuje wszystko faulem. Ogląda "żółtko", chociaż goście domagają się oczywiście czerwonej kartki.

46' Ruszyła druga połowa.

45+2' Nic z tego, od bramki Śląsk. I koniec pierwszej połowy.

45+1' Cebula przerywa groźny atak Motoru, dostaje kartkę i ostatnia szansa dla Motoru w pierwszej połowie, żeby wyrównać.

44' I niestety 0:1. Samiec-Talar idealnie dograł do Świerczoka w pole karne, a były napastnik Górnika Łęczna w sytuacji sam na sam z bramkarzem do końca patrzył na to, co zrobi bramkarz. W końcu uderzył lekko, technicznie, do rogu i mamy wreszcie gola na Arenie Lublin. Szkoda tylko, że dla gości

43' Znowu groźnie po centrze z narożnika boiska, małe zamieszanie, ale rywale ubiegli Sampera zanim Hiszpan zdążył uderzyć na bramkę.

41' Po rożnym piłka spada w polu karnym do Najemskiego, ale ten w dobrej sytuacji bardzo, bardzo wysoko nad bramką.

37' A teraz powinno być 0:1! Dwie okazje Śląska w jednej akcji. Najpierw szczęśliwie piłka dociera do Świerczoka, który huknął zza pola karnego. Brkić odbija do boku jednak Szchwarz jest pierwszy przy futbolócwce i z kilku metrów uderza w... poprzeczkę!

36' Wolski na środek do Sampera, ten idealnie na głowę do Mraza, a Słowak... z 5 metrów nie trafia w ogóle w bramkę.

35' Wolny dla Motoru i szansa na wrzutkę w pole karne dla Wolskiego.

33' Goście zamknięci w swoim polu karnym, Motor coraz mocniej naciska.

32' Chyba najgroźniejsza sytuacja w meczu. Caliskaner zagrywa na lewo w polu karnym do Króla. Wychodzi Leszczyński i dobrze skraca kąt, odbija piłkę, która leci w kierunku bramki. Wybija jednak obrońca Śląska.

30' Celny strzał Ndiaye. Szkoda tylko, że prosto do "koszyczka" bramkarza Śląska.

28' "Świeca" w pole karne, Leszczyński z problemami, ale jednak wybija.

27' A korner kończy się szansą Palacza jednak bardzo, bardzo niecelny strzałem.

26' Wolski przechytrzył rywala, który próbował zastawiać piłkę przy linii końcowej. "Wolo" wpadł w pole karne, ale wywalczył tylko rzut rożny.

19' To była świetna okazja dla Motoru. Po centrze z lewego skrzydła Caliskaner fatalnie uderzył jednak głową. Niemiec ma szczęście, że i tak był spalony, bo koncertowo zespuł świetną sytuację.

18' Samotna szarża Cebuli, ale za daleko wypuścił sobie piłkę i oddał ją Samperowi.

18' Dobra centra Stolarskiego z prawej flanki, ale Szota wybija głową.

11' Leszczyński piąstkuje, a piłka spadła na nogę Sampera. Hiszpan uderzył lekko i po ziemi, ale był to celny strzał. Na linii czujny był jednak Szota i wybił futbolówkę.

10' Mraz drybluje w polu karnym, ale napastnik Motoru powstrzymany. Za chwilę atakuje Caliskaner, ale tylko rożny.

6' Sprytne rozegranie stałego fragmentu gry, dobre zgranie głową, ale zabrakło kogoś w polu karnym.

6' Wolny dla Śląska.

3' Wolski źle, bo piłka nie przeszła nawet przez pierwszego obrońcę Śląska.

2' Szybki rożny dla Motoru.

1' Gramy!

-----------------------------------------------------------------

Tuż pred meczem efektowna oprawa kibiców, bo w końcu przed nami mecz dwóch zaprzyjaźnionych drużyn.

Do podstawowego składu Motoru wracają: Arkadiusz Najemski i Paweł Stolarski. Pierwszy raz na ławce usiądzie Sebastian Rudol.