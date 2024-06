Motor Lublin straci ważnego piłkarza na rzecz ligowego rywala? W sobotę drugi sparing

Wolski przed przenosinami do Lublina uzbierał na polskich boiskach dziewięć goli. A sezon 23/24 w barwach żółto-biało-niebieskich zakończył z dorobkiem siedmiu trafień i ośmiu asyst w rundzie zasadniczej Fortuna I Ligi.

Piękną i arcyważną bramkę zdobył jeszcze w finale baraży z Arką Gdynia. Przymierzył wówczas do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego, doprowadzając w końcówce meczu do remisu. A niedługo później Jacques Ndiaye przesądził o wygranej Motoru 2:1 i awansie do PKO BP Ekstraklasy.

27-letni pomocnik był nie tylko jednym z najlepszych strzelców drużyny, ale i „mózgiem” poczynań ofensywnych Motoru. Świetnie wykonuje też stałe fragmenty gry i potrafi dograć kolegom na „nos”.

W Lublinie ma jeszcze tylko przez rok ważną umowę. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl Widzew jest zainteresowany sprowadzeniem piłkarza do siebie i miał już oficjalnie rozpocząć rozmowy z beniaminkiem w sprawie transferu.

W sobotę o godz. 12 podopieczni Mateusza Stolarskiego rozegrają drugi mecz kontrolny. Przed tygodniem zremisowali w Kielcach z Koroną 1:1. Tym razem zmierzą się w Łodzi właśnie z Widzewem. Początek spotkania zaplanowano na godz. 12, a transmisja ma być dostępna na kanale YouTube rywali.