Motor Lublin wyjechał na kilkudniowe zgrupowanie

Przypomnijmy, że do tej pory żółto-biało-niebiescy rozegrali już kilka gier kontrolnych. Najpierw Motor zremisował 1:1 z koroną Kielce, a następnie wygrał 2:1 z Widzewem Łódź. Z kolei w minioną sobotę Piotr Ceglarz i spółka pokonali drugoligową Resovię 1:0, a następnie dość niespodziewanie ulegli aż 0:3 ekipie Znicza Pruszków. Po sobotnim „dwumeczu” podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego wyruszyli do Kępy na obóz, który potrwa do 12 lipca.

W kadrze Motoru na zgrupowanie znalazło się 25 zawodników w tym między innymi Christopher Simon, 24-letni senegalski ofensywny pomocnik i Igor Bartnik grający ostatnio w Orlętach Radzyń Podlaski, a także Patryk Romanowski (ostatnio Polonia Bytom).

Kadra Motoru Lublin na zgrupowanie w Kępie

Bramkarze: Kacper Rosa, Igor Bartnik, Oskar Jeż.

Obrońcy: Filip Wójcik, Paweł Stolarski, Sebastian Rudol, Arkadiusz Najemski, Kamil Kruk, Marek Bartoš, Konrad Magnuszewski, Filip Luberecki, Krystian Palacz, Patryk Romanowski.

Pomocnicy: Bartosz Wolski, Krzysztof Kubica, Marcel Gąsior, Mathieu Scalet, Rafał Król, Christopher Simon, Michał Król, Mbaye N'Diaye, Piotr Ceglarz.

Napastnicy: Samuel Mráz, Kacper Wełniak, Kacper Śpiewak.