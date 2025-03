Puszcza Niepołomice - Motor Lublin (relacja na żywo)

Puszcza Niepołomice - Motor Lublin

Bramki:

Puszcza:

Motor:

Sędziuje: Marcin Kochanek (Opole).

---------------------------------------

Dla gospodarzy, to będzie wyjątkowy mecz. Po raz pierwszy na boiskach PKO BP Ekstraklasy Puszcza zagra naprawdę u siebie, czyli w Niepołomicach.

– Po pierwszym zwycięstwie w nowej rundzie na pewno w górę poszła energia całej drużyny, co powoduje, że przygotowania do meczu z Puszczą przebiegają w bardzo pozytywnym nastroju. Mamy chęć zbudowania ponownie serii zwycięstw, liczymy, że uda się ją nam przedłużyć w Niepołomicach – mówi przed niedzielnym spotkaniem trener Mateusz Stolarski.

A jak ocenia rywala, z którym przyjdzie się zmierzyć jego zespołowi? – Zdajemy sobie sprawę z jakości rywala i z jego stylu, który jest bardzo powtarzalny i skuteczny. Prowadzi on Puszczę do wielu powtarzalnych akcji i stałych fragmentów gry, które przynoszą im bramki. Dodatkowym bodźcem dla przeciwników jest to, że rozegrają swój pierwszy oficjalny mecz w ekstraklasie na własnym stadionie. Możemy się spodziewać ich bardzo mocnego nastawienia, które spowoduje, że będą chcieli uczcić ten dzień pierwszym zwycięstwem w Niepołomicach w ekstraklasie – dodaje szkoleniowiec.