Raków Częstochowa - Motor Lublin (relacja na żywo)

Raków Częstochowa – Motor Lublin

Bramki:

Raków: Trelowski – Tudor, Arsenić, Rundić, Jean Carlos, Berggren, Kochergin, Otieno, Diaz, Ameyaw, Ivi Lopez.

Motor: Rosa – Stolarski, Bartos, Najemski, Luberecki, Samper, Wolski, Caliskaner, Ndiaye, Mraz, Ceglarz.

Żółte kartki:

Sędziuje: Daniel Stefański (Bydgoszcz).

Rezerwowi:

Raków: Kuciak, Svarnas, Lederman, Brunes, Barath, Amorim, Rodin, Walczak, Lamprou.

Motor: Jeż, Wełniak, R. Król, Wójcik, van Hoeven, Rudol, Simon, M. Król, Palacz.

Mateusz Stolarski przed meczem na antenie Canal+ Sport 3

– Nie mam problemu, żeby czerpać od najlepszych, a trener Papszun należy do najlepszych trenerów w Polsce. Miał ciekawe wnioski po pierwszym meczu i jak widać wyciągnęliśmy z nich całkiem dużo, bo jesteśmy w dobrym miejscu. Wiemy jednak także, że dużo pracy przed nami. Zaadaptowaliśmy się do ekstraklasy na wielu płaszczyznach, jeżeli chodzi o intensywność, to jesteśmy nawet w czubie. Wprowadziliśmy pewne korekty, jeżeli chodzi o sposób grania. Moment przełomowy? Ja od początku widziałem, że jesteśmy w stanie rywalizować w tej lidze. Zakładałem 20 punktów, a mamy już 27 i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Michał Król na ławce? Mam w formie dwóch prawoskrzydłowych i przez całą rundę rywalizacja była ciekawa. Dzisiaj pod kątem meczu zdecydowaliśmy się na Jacquesa Ndiaye.