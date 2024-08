To będzie wyjątkowy mecz. Motor Lublin zagra na wyjeździe z Legią Warszawa dowodzoną przez Goncalo Feio

Po sześciu kolejkach PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin ma na koncie sześć punktów. Składa się na to zwycięstwo z Lechią Gdańsk, trzy remisy i ledwie jedna porażka. W poprzedniej kolejce podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego mimo dość dużej liczby okazji nie potrafili strzelić gola na Arenie Lublin Puszczy Niepołomice. Mieli też nieco szczęścia, bo rywale trafili do siatki, ale sędziowie słusznie dopatrzyli się w ich akcji minimalnego spalonego.

Po meczu z „kopciuszkiem” PKO BP Ekstraklasy lublinianie jadą na starcie z jednym z faworytów do mistrzostwa. Mowa oczywiście o Legii Warszawa, którą jeszcze pod koniec ubiegłego sezonu przejął były trener Motoru Goncalo Feio. Już sam ten fakt sprawia, że nadchodzący mecz będzie elektryzować kibiców nie tylko w Warszawie i Lublinie, ale w całej Polsce. Feio to postać nietuzinkowa i co tu dużo mówić, o dość krewkim charakterze. Portugalczyk już w Lublinie dał o tym znać, a w stolicy po dość spokojnym początku „odpalił” podczas meczu eliminacji do Ligi Konferencji z duńskim Brondby Kopenhaga pokazując tamtejszym kibicom środkowe palce u rąk. W tym miejscu warto wspomnieć, że Legia awansowała do fazy grupowej tych rozgrywek po wyjazdowej wygranej 1:0 z FC Drita z Kosowa (w pierwszym meczu wygrała na u siebie 2:0).

Legia do meczu z Motorem podejdzie więc po wyjazdowym starciu w pucharach, a Motor na przygotowania do tego prestiżowego spotkania miał zdecydowanie więcej czasu. Motywacji piłkarzom z Lublina z pewnością nie zabraknie, bo na trybunach stołecznego stadionu będą mogli liczyć na doping swoich wiernych kibiców, którzy na mecz do Warszawy wybierają się pociągiem w bardzo licznej ekipie.

Początek niedzielnego meczu pomiędzy Legią, a Motorem zaplanowano na godzinę 14.45. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal Plus Sport 3.

PIŁKARSKA PKO BP EKSTRAKLASA

Pozostałe mecze 7. kolejki: Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk * Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź * Pogoń Szczecin – Śląsk Wrocław * Puszcza Niepołomice – Korona Kielce * Radomiak Radom – Cracovia * Raków Częstochowa – Piast Gliwice * Stal Mielec – Lech Poznań * Zagłębie Lubin – GKS Katowice.