Wywalczył awans z Motorem, teraz zagra w II lidze. Młodzież wysłana na wypożyczenia

Krótko trwała przygoda 25-latka w ekipie żółto-biało-niebieskich.

W lecie zawodnik trafił do Motoru z GKS Jastrzębie. Miał wzmocnić rywalizację na skrzydłach, ale po jednym sezonie, a do tego zaledwie 12 występach w lidze i jednym w Pucharze Polski pożegnał się z drużyną. Kibice na pewno zapamiętają go jako bohatera meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Kamiński w doliczonym czasie gry zdobył jedynego gola, a lublinianie pokonali „Słoniki” 1:0.

I to właśnie jedyne trafienie, jakie w barwach Motoru zaliczył „Kamyk”. Z 13 spotkań, w których brał udział tylko trzy razy wychodził w podstawowym składzie, a od deski do deski zagrał dwukrotnie.

W ostatnich dniach więcej zawodników opuściło kadrę beniaminka. Konrad Magnuszewski został wypożyczony do drugoligowej Skry Częstochowa. Młody obrońca w poprzednich rozgrywkach zaliczył dwa występy w Fortuna I Lidze i jeden w Pucharze Polski.

Nowy klub ma też Mikołaj Kosior, który po nieudanej przygodzie w Wiśle Puławy przeniósł się do Świdniczanki Świdnik. Dla trzecioligowca zdążył już zresztą zdobyć dwa gole w meczu sparingowym z Bronią Radom. A Łukasz Gieresz ma wobec zawodnika poważne plany. – Mikołaj nadal ma spory potencjał, a my będziemy chcieli go uwolnić. Wiedzieliśmy, że jest minutowo po słabym sezonie, w Motorze i w Wiśle. Przejście z młodzieżowca do seniora też nie jest łatwe. U nas z każdym tygodniem jego forma jednak zwyżkuje, liczymy, że od początku będzie wzmocnieniem. Cały czas robi progres i oby tak dalej. W tym co chcemy grać, jest na tyle wszechstronny, że jest brany pod uwagę na pozycje numer „siedem” i „jedenaście”, ale również jako „dziewiątka” – wyjaśnia Łukasz Gieresz.

Kolejnym z młodych graczy, który uda się na wypożyczenie będzie najprawdopodobniej Sebastian Koziej. Nastolatek niedawno przedłużył kontrakt z Motorem, ale ostatnio trenował i grał w sparingach Lewartu Lubartów. Beniaminek III ligi nie doszedł jeszcze do porozumienia z lubelskim klubem, a ponoć zainteresowana zawodnikiem jest także Wisła Puławy.