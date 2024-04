Bez goli, ale z dużą dynamiką czyli opinie po meczu Górnika Łęczna z GKS Katowice

Pavol Stano, trener Górnika

- Choć było to widowisko bez bramek to mecz miał swoją dynamikę. Plan, który mieliśmy na to spotkanie w dużej mierze został zrealizowany. Wiadomo, że nie skończyło się to zdobytym golem, ale staraliśmy się mocno niwelować mocne strony Gieksy i ogólnie nam się to udawało, bo graliśmy tak jak sobie założyliśmy. Cieszy też dobre zaangażowanie moich zawodników i to, że pokazali piłkarską jakość. Zagraliśmy dobry mecz i w drugiej połowie wydawało się, że strzelimy bramkę. Trzeba jednak oddać, że i rywale mieli swoją sytuację po rzucie rożnym. Padł remis, ale każda ze stron z pewnością chciała osiągnąć coś więcej. Ten punkt trzeba szanować i teraz musimy dobrze przygotować się do kolejnego spotkania.

Rafał Górak, trener GKS

- Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Owszem były takie fragmenty kiedy Górnik prowadził grę i miał lekką przewagę, ale nie była to przewaga w sytuacjach bramkowych. Żal mi trochę okazji Martena Kuuska, bo moim zdaniem była to najlepsza okazja w całym spotkaniu. Szanujemy zdobyty punkt, bo spotkaliśmy się z zespołem bardzo dobrze zorganizowanym, fajnie operującym piłką i chcącym budować grę od własnego pola karnego. W grze drużyny z Łęcznej widać duży progres. Nie będę narzekać na grę, a martwi mnie za to sytuacja kadrowa. Już za trzy dni zmierzymy się z Polonią Warszawa, która także walczy o swoje cele. Musimy więc ciężko pracować i odpowiednio się do tego spotkania przygotować.