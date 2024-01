Były piłkarz Wisły Kraków i Legii Warszawa zagra w Motorze Lublin

Stolarski pod koniec stycznia będzie obchodził 28 urodziny. Występuje przede wszystkim po prawej stronie defensywy, ale może zagrać też wyżej. Jest wychowankiem Wisły Kraków. W barwach „Białej Gwiazdy” zaliczył mecze w juniorach, Młodej Ekstraklasie, ale i na najwyższym szczeblu w Polsce. W sumie, dla Wisły zagrał 14 meczów w elicie.

Wiosną 2014 roku wylądował w Lechii Gdańsk, a kolejne rozgrywki spędził w Zagłębiu Lubin (8 meczów w I lidze i dwa w trzecioligowych rezerwach „Miedziowych”). Szybko wrócił jednak do Gdańska i w kolejnych latach rozegrał dla tego klubu 74 spotkania.

Przed sezonem 18/19 przeniósł się do Legii, z którą zdobył dwa mistrzostwa Polski (2020 i 2021 rok). Przy pierwszym tytule na pewno miał swój udział, bo na 13 spotkań, 12 zaczął w podstawowym składzie. Drugie, to już tylko cztery występy ligowe na jesieni (około 200 minut na boisku), a wiosną zdecydował się na kolejną zmianę klubu. Tym razem zdecydował się właśnie na Pogoń (pięć spotkań w rundzie rewanżowej).

W kolejnych latach uzbierał w barwach „Portowców” 36 meczów w ekstraklasie, ale tylko 18 z nich rozpoczynał w „podstawie”. Od deski do deski zagrał zaledwie dziewięć razy. W obecnym sezonie miał już na koncie bardzo mało minut – około 100 w czterech meczach ligowych. A do tego jedno pełne spotkanie w Lidze Konferencji, jedno w trzecioligowych rezerwach Pogoni oraz 20 minut w meczu Fortuna Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze.

Stolarski w swojej karierze zakładał też koszulkę reprezentacji Polski, w różnych kategoriach wiekowych, od U-15 do U-21. W sumie na boiskach ekstraklasy uzbierał 166 meczów, a do tego: dwa gole i 10 asyst. Sześć razy wystąpił również w meczach europejskich pucharów (kwalifikacje do Ligi Europy z Legią i kwalifikacje Ligi Konferencji z Pogonią).

Trzeba jeszcze dodać, że zbieżność nazwisk z asystentem Goncalo Feio, czyli Mateuszem Stolarskim nie jest przypadkowa. Drugi trener żółto-biało-niebieskich jest bratem Pawła. Obaj zaczynali zresztą przygodę z piłką w Wiśle Kraków.

W Pogoni niespełna 28-letni piłkarz miał jeszcze półroczny kontrakt. Jak poinformował jednak Daniel Trzepacz z portalu pogonsportnet.pl zawodnik dostał zgodę na wcześniejsze odejście z drużyny „Portowców”. I ostatecznie zdecydował się na przenosiny do beniaminka Fortuna I Ligi.