Czwarty transfer Motoru. Tym razem sięgnęli po piłkarza zza granicy

Nowe wzmocnienie Motoru to defensywny pomocnik. Francuz związał się z Motorem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Pierwsze piłkarskie kroki Scalet stawiał oczywiście we Francji, skąd w 2014 roku przeniósł się do drugiej drużyny Wisły Kraków. Następnie w sezonie 2017/18 trafił do Śląska Wrocław, gdzie spędził kolejne czery lata. Natomiast przez ostatnie dwa sezony 26-letni pomocnik występował w Podbeskidziu Bielsko-Biała, gdzie łącznie zanotował 37 występów, w których strzelił cztery gole i dolożył do tego dwie asysty.