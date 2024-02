Druga przegrana Górnika Łęczna w zimowych sparingach. Za tydzień próba generalna

Podopieczni Pavola Stano do stolicy Podkarpacia pojechali bez jednego ze swoich liderów Macieja Gostomskiego, który nie mógł w sobotę zagrać ze względów rodzinnych. W składzie łęcznian znalazł się za to Damian Warchoł, który we wtorek podpisał umowę z pierwszoligowcem i wiosną będzie miał za zadanie zastąpić kontuzjowanego Egzona Kryeziu.

Starcie dwóch pierwszoligowców lepiej zaczęło się dla Stali, bo już w 10 minucie wynik spotkania otworzył Arsen Hrosu. Kwadrans później był już jednak remis, a doprowadził do niego Lukas Klemenz i takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa spotkania. Po zmianie stron trener Stano dokonał szeregu zmian. W 56 minucie gola dla łęcznian strzelił Marko Roginić. Zielono-czarni nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia, bo już w 62 minucie wyrównał Illa Postupalskyj, a wynik spotkania siedem minut później ustalił Kacper Plichta.

Przegrana ze Stalą była drugą zimową porażką podopiecznych trenera Pavola Stano. Wcześniej piłkarze Górnika przegrali z Puszczą Niepołomice, a w poprzednich grach kontrolnych pokonali GKS Bełchatów i Świdniczankę Świdnik. Za tydzień ekipę z Łęcznej czeka generalny sprawdzian przed startem Fortuna I Ligi. 10 lutego Górnicy zmierzą się w Myślenicach z aspirująca do awansu Wisłą Kraków.

Pierwszy mecz o ligowe punkty Górnik rozegra 16 lutego o godzinie 18 w Łęcznej z Miedzią Legnica. Natomiast 20 lutego zielono-czarni nadrobią zaległości z 17. kolejki i również u siebie zmierzą się z GKS Tychy.

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna 3:2 (1:1)

Bramki: Hrosu (10), Postupalskyj (62), Plichta (69) – Klemenz (25), Roginić (56).

Stal: Bieszczad (60 Raciniewski) – Synoś, Paśko, Panasiuk, Góra (72 Soja), Danielewicz (75 Koczera), Kądziołka, Postupalskyj, Plichta, Hrosu, Langer (65 Stankowski, 80 Bartkowiak).

Górnik: (I połowa): Kołotyło – Grabowski, de Amo, Klemenz, Bednarczyk, Deja, Durmuş, Żyra, Łukasiak, Młyński, Roginić. (II połowa): Kołotyło (65 Olszak) – Zbozień (52 Sienicki), Cisse, Klemenz, Dziwniel, Deja (65 Wachowicz), Żyra (65 Durmus), Warchoł, Steszuk, Roginić, Podliński.