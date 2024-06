Drugi letni sparing i druga wygrana Górnika Łęczna

Sobotni mecz z Pogonią był drugim sparingiem „Górników” w tym tygodniu. W środę ekipa trenera Pavola Stano podejmowała bowiem Znicz Pruszków. Drugi mecz kontrolny rozgrywany był w nieco większy wymiarze czasowym, bo oba zespoły ustaliły, że zagrają dwa razy po 60 minut.

Pierwsi szansę na gola mieli goście, ale strzał głową Jakuba Okusamiego dobrze obronił Tomasz Woźniak. W 29 minucie gola zdobyli łęcznianie, a do siatki Pogoni trafił Damian Warchoł. Natomiast osiem minut przed końcem pierwszej połowy na listę strzelców wpisał się Fryderyk Janaszek kończąc strzałem głową dośrodkowanie z rzutu rożnego.

W drugich 60 minutach obie ekipy zdobyły po jednej bramce. Najpierw w 88 minucie do siatki Górnika trafił były zawodnik chociażby Lublinianki i Motoru Lublin Mateusz Majewski. Wynik spotkania w 108 minucie gry ustalił Hubert Turski, który wystąpił także w niedawnym meczu ze Zniczem. 21-letni napastnik to zawodnik Pogoni Szczecin. W zeszłym sezonie występował w zespole rezerw „portowców”, a rundę wiosenną spędził na wypożyczeniu w Arce Gdynia. Zagrał tam w dziewięciu meczach w Fortuna I Lidze, ale wchodził głównie z ławki rezerwowych i uzbierał łącznie 112 minut. Warto jednak dodać, że zdążył w tym czasie strzelić jednego gola – w wygranym wysoko meczu Arki ze Stalą Rzeszów.

Poza Turskim na testach w Górnik przebywa inny zawodnik Pogoni 20-letni Dawid Fornalik, Adrian Bielka (niegdyś zawodnik Avii Świdnik) czy Jakub Kwiatkowski – były piłkarz Górnika, który poprzedni sezon spędził w drugoligowej Radunii Stężyca. W składzie łęcznian kolejny raz pojawili się także: Solo Traore (juniorzy hiszpańskiej Girony), Filip Szabaciuk (pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego zawodnik Stomilu Olsztyn), Patryk Malamis (Raków Częstochowa) i Mateusz Broda (Świt Nowy Dwór Mazowiecki).

- Zawodnicy testowani trenują na dużych obciążeniach i w niektórych fazach mieli z tym problemy. Po to jest jednak okres przygotowawczy, by wchodzić na wyższy poziom. Dla mnie jako trenera tak samo ważna jak wynik sparingu jest kultura gry. Ważne, że chcemy wygrywać, a aby tak było musimy dopuszczać rywali do jak najmniejszej liczby sytuacji. Pogoda dzisiaj nie sprzyjała i obciążenia były duże, ale jestem zadowolony z drużyny. Niektórzy piłkarze pokazali i dobrą grę i dobre nastawienie. Ten mecz spełnił swoje zadanie i warto niektórych zawodników zostawić z nami nadal - powiedział po sparingu Pavol Stano, trener Górnika. - Mamy bardzo dużą rotację w drużynie dlatego wracamy do podstaw i tego nad czym pracowaliśmy kiedy trafiłem do klubu. Powtarzamy więc podstawy i na tym się skupiamy. Z czasem będziemy chcieli iść dalej - dodał słowacki szkoleniowiec.

Co czeka piłkarzy Górnika w najbliższych dniach? Już pierwszego lipca podopieczni trenera Stano wyjadą na obóz do Kielc gdzie będą przebywać przez kolejne 10 dni. W trakcie zgrupowania zielono-czarni zagrają kolejne mecze kontrolne. Trzeciego lipca w Rącznej (centrum treningowe Cracovii) łęcznianie zmierzą się z izraelskim Hapoelem Ber Sheva. Szóstego lipca w Kielcach ich rywalem będzie tamtejsza Korona, a na zakończenie obozu Górnik zagra jeszcze z reprezentacją Izraela do lat 23.

Górnik Łęczna – Pogoń Siedlce 3:1 (2:0)

Bramki: Warchoł (29), Janaszek (52), Hubert Turski (108) – M. Majewski (88).

Górnik: I połowa: Woźniak (46 Pindroch) – Szczytniewski, Broda, Zbozień, Bednarczyk, Deja, Janaszek, Warchoł (46 Gąska), Żyra (46 Bielka), Durmus (46 Litwa), Roginić (46 Banaszak)

II połowa: Pindroch (75 Olszak) – Turek (91 Kwiatkowski), Rojek (91 Sienicki), Szabaciuk, Litwa, Gąska (91 Steszuk), Bielka,Fornalik, Banaszak (91 Traore), Malamis, Turski.

Pogoń: Pruchniewski (61 Topór) – Cassio (61 Krzyżak), Burka (61 Dzięcioł), Okusami (61 R. Majewski) – Bujalski (81 Strus), Drąg (61 Sinior), Hrnciar (81 Bogusiewicz), Zinkewycz (61 Szuprytowski), Miś (61 zawodnik testowany) – Demianiuk (61 Babor), Pyrdoł (61 M. Majewski)

Rusek i Wilawer zostają

Asystent trenera Daniel Rusek, oraz trener przygotowania fizycznego Piotr Wilawer przedłużyli swoje umowy na nowy sezon.

Trener Rusek posiada licencję UEFA A, a obecnie przebywa na kursie UEFA A Elite Youth. Z kolei trener Wilawer dołączył do Górnika zimą 2023 roku i od początku swojej współpracy odpowiadał za przygotowanie motoryczne zawodników. W sztabie trenera Pavola Stano pozostaną Peter Lerant (asystent trenera) oraz Sergiusz Prusak (trener bramkarzy).