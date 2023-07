Dwóch zawodników przedłużyło umowy z Górnikiem Łęczna

Najpierw zielono-czarni poinformowali, że umowę z klubem przedłużył Tomasz Woźniak. Nowy kontrakt bramkarza łęcznian obowiązywać będzie do 30 czerwca 2025 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Woźniak dołączył do zespołu Górnika jesienią 2021 roku. Do tej pory wystąpił w dwóch oficjalnych spotkaniach. Debiut w zielono-czarnych barwach zaliczył w wyjazdowym meczu z Ruchem Chorzów w piątej kolejce Fortuna 1 Ligi. Od pierwszych minut oglądaliśmy go również w meczu przeciwko Chrobremu Głogów.

Kolejnym zawodnikiem, który związał się z pierwszoligowcem nową umową jest Karol Turek. Jego umowa została parafowana do 30 czerwca 2024 roku. Turek to wychowanej Górnika, a w pierwszym zespole występował w sezonach 2019/2020 oraz 2020/2021. W tamtym czasie na swoim koncie zapisał 16 występów w zielono-czarnych barwach. Następnie występował w Sokole Ostróda, Tomasovii Tomaszów Lubelski i ponownie w Sokole. Powrót Turka do Górnika nastąpił w lipcu 2022 roku. W poprzednim sezonie 23-letni obrońca zanotował 13 spotkań w Fortuna I Lidze oraz trzy mecze w ramach Fortuna Pucharu Polski. Warto odnotować, że w meczu z Sandecją Nowy Sącz wychowanek Górnika zdobył swoją pierwszą bramkę dla zespołu.