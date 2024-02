Generalny sprawdzian przed ligą. Górnik Łęczna jedzie na sparing z Wisłą Kraków

Zimowy okres przygotowawczy na zapleczu PKO BP Ekstraklasy dobiega końca. Piłkarze z Łęcznej mają za sobą treningi na własnych obiektach, a także Lubartowie i Świdniku. Do tego drużyna dowodzona przez trenera Pavola Stano pod koniec stycznia przebywała na kilkudniowym zgrupowaniu w Kielcach.

Do tej pory zielono-czarni rozegrali cztery mecze kontrolne. Na otwarcie przygotowań łęcznianie pokonali w Świdniku 3:1 tamtejszą Świdniczankę. Następnie ograli innego trzecioligowca czyli GKS Bełchatów 2:0. Po sparingach z niżej notowanymi rywalami Maciej Gostomski i spółka zmierzyli się z grającą w PKO BP Ekstraklasie Puszczą Niepołomice i ulegli jej 1:2. Natomiast w minionym tygodniu ekipa trenera Stano przegrała 2:3 w Rzeszowie z tamtejszą Stalą.

W sobotę piłkarzy z Łęcznej czeka ostatni mecz kontrolny przed startem Fortuna I Ligi. Po okresie intensywnych zajęć piłkarzom stopniowo zmniejszano obciążenia treningowe. W mijającym tygodniu drużyna trenowała już tylko raz dziennie. Niestety w przerwie zimowej doszło do kilku urazów. Najpoważniejszym jest zerwanie więzadeł krzyżowych przez najlepszego strzelca zespołu Egzona Kryeziu. A powodów rodzinnych okresu przygotowawczego w pełni nie udało się przepracować kapitanowi Górnika Maciejowi Gostomskiemu. Natomiast w trakcie sparingu ze Stalą Rzeszów złamania nosa doznał Damian Zbozień, a w ostatnich dniach drobny uraz dokucza Lukasowi Klemenzowi.

W czwartek piłkarze Górnika wzięli udział w specjalnie przygotowanej sesji zdjęciowej, a w piątek udadzą się do Myślenic, by w sobotę zmierzyć się z Wisłą Kraków, z którą w lidze już w tym sezonie nie zagrają. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce w Łęcznej, padł remis 2:2, a 10 grudnia w ramach 18. kolejki, czyli pierwszej serii rewanżowej „Biała Gwiazda” rozbiła Górnika na swoim stadionie aż 4:0. Właśnie po tym spotkaniu z posadą w Łęcznej pożegnał się trener Ireneusz Mamrot. Ciekawe jak zielono-czarni wypadną z jednym z kandydatów do awansu już pod wodzą nowego szkoleniowca.

Maraton domowych meczów

Przełom lutego i marca to bardzo intensywny czas nie tylko dla piłkarzy, ale i kibiców Górnika. Zielono-czarni ostatni mecz na swoim stadionie zagrali 11 listopada. Po niespełna trzech miesiącach rozegrają jednak aż trzy spotkania u siebie i to w krótkim odstępie czasu. 16 lutego do Łęcznej przyjedzie Miedź Legnica, cztery dni później Górnik gościć będzie GKS Tychy (w ramach zaległego meczu 17. kolejki, który pierwotnie miał zostać rozegrany drugiego grudnia. Natomiast trzeciego marca odbędzie się derbowe starcie z Motorem Lublin. W związku z nawałem spotkań klub poinformował już w jakich dniach będzie można nabywać bilety w sposób stacjonarny.

HARMONOGRAM OTWARCIA KASY NUMER 1 W LUTYM

12 lutego – 15 lutego (poniedziałek – czwartek): 10.00 – 16.00 * 16 lutego (piątek, mecz z Miedzią Legnica): 10:00 – 19:00 * 19 lutego (poniedziałek): 10.00 – 16.00 * 20 lutego (wtorek, mecz z GKS Tychy): 10.00 – 19.00 * 26 lutego – 2 marca (poniedziałek – sobota): 10.00 – 16.00 * 3 marca (niedziela, mecz z Motorem Lublin): 10.00 – 13.30 (do zakończenia pierwszej połowy spotkania).