Goncalo Feio (Motor Lublin): Rozwijać się wygrywając to jest coś, do czego dążymy [wideo]

Po trzech meczach kontrolnych nie ma chyba zbyt wielu niezadowolonych kibiców Motoru. Z wiceliderem PKO BP Ekstraklasy remis 0:0.

Z dwoma ligowymi rywalami: Stalą Rzeszów i Zniczem Pruszków dwa zwycięstw, odpowiednio: 2:0 i 2:1. Szkoleniowiec żałuje tylko straconej bramki, bo była szansa przedłużyć serię z czystymi kontami.

Kontuzje? - Gdybyśmy grali w sobotę mecz ligowy, to wszyscy byliby do mojej dyspozycji - zapewnia trener Feio. I wyjaśnia, że na dniach nie zanosi się na żaden transfer do klubu, ani z klubu.