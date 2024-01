Goncalo Feio (Motor Lublin): Spodziewam się jeszcze dwóch transferów, ale naszą siłą była, jest i będzie drużyna [wideo]

Motor wrócił do treningów w poniedziałek. W zajęciach uczestniczą praktycznie wszyscy nowi zawodnicy, poza Piotrem Kusińskim, który cały czas dochodzi do siebie po poważnym urazie kolana.

Ekipę z Lublina wzmocnili do tej pory: Paweł Stolarski (Pogoń Szczecin) oraz Kamil Kruk (Zagłębie Lubin). Oficjalnie z drużyny odszedł za to Bartosz Zbiciak, który przeniósł się do drugoligowej Olimpii Grudziądz.

W najbliższych dniach można się jednak spodziewać kolejnych ruchów zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Trener Feio zapowiada jeszcze dwa transfery do swojej drużyny. Na wypożyczenie do klubów z niższych lig uda się za to kilku młodych piłkarzy.