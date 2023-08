Goncalo Feio (Motor Lublin): W Niecieczy będziemy musieli bardzo dobrze i szybko operować piłką

Ekipa z Lublina po trzech kolejkach ma na koncie siedem punktów, a rywale cztery.

Gospodarze marnie rozpoczęli sezon. Na inaugurację zremisowali w Gdyni z Arką 2:2, a w doliczonym czasie gry zmarnowali rzut karny. Później dostali łupnia u siebie od Miedzi Legnica (1:4). Zwyżkę formy podopieczni Mariusza Lewandowskiego zasygnalizowali przed tygodniem, kiedy wysoko pokonali w Głogowie Chrobrego. Do przerwy było „tylko” 1:0, ale między 63, a 86 minutą goście zaliczyli cztery trafienia i ostatecznie wygrali aż 5:0.

Jakiego spotkania w niedzielę spodziewa się trener Feio? – Termalika jest drużyną, która będzie dla nas wymagającym rywalem. Jest to zespół, który przez ostanie parę lat przyzwyczaił nas do tego, że gra w ekstraklasie albo o nią walczy, tak jak w ostatnim sezonie gdzie dopiero finał baraży pokazał, że w tym sezonie nie widzimy ich na boiskach ekstraklasowych – mówi szkoleniowiec z Portugalii.

– Jest to techniczny zespół, który ma bardzo dużo jakości indywidualnej, dobrze operuje piłką, gra kombinacyjnie, wykorzystuje przestrzeń między liniami i jest groźny w polu karnym przy dośrodkowaniach. Termalika jest zespołem, który łączy jakość w ofensywie z dużą intensywnością w bronieniu. Nasz przeciwnik będzie wymagał od nas dobrej organizacji bez piłki, pracy w obronie i zamknięcia przestrzeni. Żeby wygrać ten mecz, będziemy musieli bardzo dobrze i szybko operować piłką, bo Termalika jest zespołem dobrze pracującym, który szybko zamyka przestrzenie do gry w danym sektorze. Musimy podejmować szybkie i dobre decyzje, żeby to wykorzystać – przyznaje opiekun żółto-biało-niebieskich.

Mimo wszystko liczy, że jego podopieczni przywiozą do domu kolejne punkty. – My jako Motor, zawsze przygotowujemy się po to, żeby wygrywać i pomimo dużego szacunku do każdego przeciwnika wyjedziemy do Niecieczy z myślą o przywiezieniu trzech punktów do Lublina i kontynuacji udanego początku sezonu – zapewnia trener Feio.

Zawody będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Można również wykupić transmisję za 10 zł pod adresem: http://bit.ly/MotorPPV.