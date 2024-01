Wyróżnienie dla trenera Motoru Lublin

I trudno się dziwić, bo w końcówce pierwszej części sezonu 23/24 beniaminek radził sobie bardzo dobrze. Żółto-biało-niebiescy w grudniu rozegrali tylko dwa mecze, ale oba kończyli z kompletem punktów na koncie.

Najpierw Piotr Ceglarz i spółka rozbili na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec aż 4:0. Na zakończenie 2023 roku pokonali za to przed własną publicznością Lechię Gdańsk. Dzięki temu przerwę w rozgrywkach spędzają na bardzo dobrym, trzecim miejscu w tabeli.

Co więcej, do lidera tracą zaledwie dwa punkty, a w zanadrzu mają jeszcze zaległe spotkanie. To wszystko oznacza, że za Motorem kolejna, kapitalna runda i szansa na drugi awans z rzędu.

Jak w ogóle odbywa się głosowanie na trenera miesiąca? Najpierw do kibice typują kandydatów na profilu Fortuna I Ligi na Facebooku. Później panel ekspertów, złożony z: przedstawicieli wszystkich klubów, sponsora kategorii – Firmy INEA, Telewizji Polsat oraz Pierwszej Ligi Piłkarskiej głosują na najlepszych. W grudniu nominowany byli także: Dariusz Banasik oraz Mariusz Lewandowski. Goncalo Feio otrzymał 11 głosów, Banasik siedem, a szkoleniowiec Bruk-Bet Termaliki Nieciecza trzy.

Wcześniej tytuł trenera miesiąca otrzymali: Radosław Bella (Miedź Legnica) za lipiec/sierpień, Adam Nocoń (Odra Opole) – za wrzesień oraz Wojciech Łobodziński. Opiekun Arki Gdynia otrzymał to wyróżnienie dwukrotnie za październik i listopad.