Górnik Łęczna jedzie do Lublina po zwycięstwo. "To będą derby trochę inne niż wszystkie"

Przed tygodniem łęcznianie pokonali na swoim stadionie ostatniego w tabeli Chrobrego Głogów i zakończyli serię remisów. Po wygranej z ekipą z Głogowa podopieczni trenera Ireneusza Mamrota skoncentrowali się na przygotowaniach do derbów Lubelszczyzny. Nastroje w drużynie są bojowe, a Górnik pojedzie do Lublina po kolejną wygraną (w 2010 roku łęcznianie triumfowali na stadionie przy Al. Zygmuntowskich 2:1).

– Możemy mówić, że najbliższy mecz jest o trzy punkty jak każdy inny w lidze, ale czuć wyraźnie, że to będzie inny mecz niż te do tej pory. Myślę, że będą to trochę inne derby niż wszystkie, bo kibice obu klubów mają ze sobą dobre relacje. Aczkolwiek dla takich chwil się gra i trenuje. To sama przyjemność zagrać na stadionie, gdzie może pojawić się komplet publiczności, w tym wielu fanów z Łęcznej. To dodatkowa motywacja, a piłkarze takie mecze uwielbiają i w takich starciach każdy chce pokazać to co ma najlepsze – zapowiada Ireneusz Mamrot, trener Górnika.

– Nie ma mowy o presji z naszej strony. My chcemy po prostu zagrać bardzo dobry mecz i na tym się koncentrujemy. Mamy w swoim składzie bardzo dobrych i doświadczonych zawodników, którzy mają na swoim koncie wiele meczów derbowych. Nieskromnie powiem, że ja jako trener również. Jestem przekonany, że podejdziemy do meczu z Motorem z właściwym nastawieniem mentalnym, który nas nie usztywni, a podwójnie zmotywuje. Jeśli chodzi o kontuzje to mam nadzieję, że nic złego się już nie wydarzy na przedmeczowym treningu i wszyscy zawodnicy będą gotowi do gry – dodaje opiekun zielono-czarnych.

Początek sobotniego spotkania na Arenie Lublin zaplanowano na godzinę 17.30. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport Extra.

Mobilizacja kibiców Górnika

Sprzedaż biletów na mecz z Motorem będzie prowadzona przez Górnik do piątku do godz. 20. Wejściówki można nabywać w kasie stadionu jeszcze w piątek w godzinach 10-16 oraz w Internecie pod adresem bilety.gornik.leczna.pl a także w salonikach prasowych sieci Kolporter. Ci kibice, którzy mają już zakupione bilety mogą odebrać szalików będących częścią specjalnych pakietów na Derby Lubelszczyzny. Szaliki będzie można również odebrać w dniu meczu, a o szczegółach będziemy jeszcze informować. Warto jednak pamiętać, aby kibice mieli ze sobą specjalnie przyznane na tę okazję vouchery. Bilety dystrybuowane przez działaczy z Łęcznej obowiązują na sektory przeznaczone dla kibiców Górnika, czyli C1, C2 oraz B1 z których wspólnie będzie prowadzony zorganizowany doping. Zbiórka kibiców Górnika zaplanowana została na godzinę 15. na placu pod Targami Lublin. Wejście na stadion będzie możliwe bramami znajdującymi się od ulicy Stadionowej, od strony mostu na Bystrzycy. Klub przypomina, żeby każdy fan miał tego dnia na sobie zieloną koszulkę i klubowy szalik.