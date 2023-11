Górnik Łęczna jedzie do Rzeszowa na mecz z tamtejszą Stalą

W poprzedniej kolejce, w Święto Niepodległości, Maciej Gostomski i spółka bezbramkowo zremisowali na swoim stadionie z Polonią Warszawa i wciąż zajmują miejsce w strefie barażowej. W sobotę podopieczni trenera Ireneusza Mamrota wybiorą się do Rzeszowa na mecz z tamtejszą Stalą. Dla gospodarzy będzie to ostatni w 2023 roku mecz przed własną publicznością dlatego zielono-czarni muszą nastawić się na ciężki bój o punkty.

Podczas przerwy w rozgrywkach piłkarze z Łęcznej skupili się na treningach i nie zdecydowali się na rozegranie gry kontrolnej. Z kolei Stal zmierzyła się 17 listopada ze swoją imienniczą z Mielca i zremisowała 1:1. – Po sparingu byłem bardzo zadowolony. Daliśmy w nim szansę kilku zawodnikom, którzy walczą o wejście do pierwszego zespołu, a obecnie grają w roczniku U-19 i drugim zespole. Ci chłopcy pokazali swoje aktualne możliwości i potrafili się odnaleźć w pierwszej drużynie oraz utrzymać poziom – zdradził na przedmeczowej konferencji prasowej Marek Zub, trener rzeszowian i skomentował też najbliższego rywala swojej ekipy. – Baza wyników Górnika Łęczna to szeroko rozumiana defensywa. Chodzi o zestawienie obrony i pozycję bramkarza. To dzięki nim Górnik często zachowuje w lidze czyste konto bądź po stronie strat ma bardzo niskie wartości. Do tego strzela dużo goli po stałych fragmentach gry. To zespół mający kilku doświadczonych zawodników i trenera z przeszłością w ekstraklasie, który jest w Łęcznej dość dług – ocenił Zub.

Przed sobotnim meczem żadne z zawodników Górnika nie musi pauzować za kartki. Z kolei rywale będą musieli poradzić sobie w sobotę bez swojego czołowego napastnika. Chodzi o Andreję Prokicia, który pauzuje za żółte kartki. – Prokić to nasz kluczowy zawodnik, ale musimy sobie tym razem poradzić bez niego Mamy na tę pozycję dwóch kandydatów. Celowo nie podaje nazwisk, ale myślę, że kibice i przeciwnik mają pod tym względem swoje typy – zakończył Zub.

Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 15. Mecz będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji będzie dostępny także na oficjalnej stronie Górnika w zakładce „centrum meczowe”

Województwo Lubelskie partnerem Górnika

Na mocy umowy klub przyznał Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego tytuł Partnera drużyny Górnika Łęczna, a logotyp promocyjny województwa lubelskiego będzie obecny na stadionie podczas meczów Fortuna 1 Ligi, a także na stronie internetowej klubu oraz w materiałach wideo. Nowa umowa obowiązywać będzie do końca 2023 roku.