Górnik Łęczna ma za sobą mecz kontrony z GKS Bełchatów, a w piątek zagra z Puszczą Niepołomice

W poniedziałek, a więc dzień przed kolejnym meczem sparingowym łęcznianie trenowali dwa razy. Rano zajęcia odbyły się na boisku, a popołudniu na siłowni. – W tym hotelu wiele razy przebywałem z innymi drużynami, bo jego menedżerem jest były kierownik Korony Kielce. Dlatego w tym miejscu wiele zespołów z ekstraklasy nocowało – zdradza Damian Zbozień, obrońca Górnika w codziennej rozmowie „Dzień Dobry tu Górnik” prowadzonej podczas zgrupowania w województwie świętokrzyskim. – Mamy za sobą bardzo ciężki okres, bo treningi są prowadzone na bardzo dużej intensywności. Znałem trenera Stano z Wisły Płock więc uczulałem kolegów na to, co nas czeka. Wiosną mamy grać kompaktowo, a to wymaga bardzo dużej energii – dodaje defensor.

We wtorek podopieczni trenera Stano rozegrali drugi w zimowym okresie przygotowawczym sparing. Na boisku w Nowinach ich rywalem była trzecia obecnie drużyna grupy pierwszej w trzeciej lidze – GKS Bełchatów. W bramce Górnika stanął Maciej Gostomski, który w poprzednim spotkaniu ze Świdniczanką otrzymał wolne, a w niedzielę został ojcem. W 23 minucie prowadzenie Górnikowi dał Fryderyk Janaszek i do przerwy łęcznianie prowadzili jednym golem. Po zmianie stron trener Stano mocno dokonał szeregu zmian, a w 66 minucie na listę strzelców wpisał się Karol Podliński.

Po wtorkowym treningu piłkarze otrzymali czas na regenerację, a w środę sztab szkoleniowy zadecydował, że trening odbędzie się tylko na siłowni. Z kolei w czwartek po porannym treningu drużyna uda się w drogę do Niepołomic, gdzie w piątek zmierzy się z tamtejszą Puszczą.

Górnik Łęczna – GKS Bełchatów 2:0 (1:0)

Bramki: Janaszek (21), Podliński (66).

Górnik, I połowa: Gostomski – Dziwniel, Klemenz, Cisse, Zbozień, Steszuk, Starzyński, Żyra, Łukasiak, Janaszek, Podliński. II połowa: Kołotyło – Grabowski, Sienicki, de Amo, Bednarczyk, Pawlik, Młyński, zawodnik testowany, Gąska, Durmus, Podliński (73 Wachowicz).

Bełchatów, I połowa: Kowalski – Sarnik, Holik, Jasiński, Szymorek – Krasa, Malec, Wroński, Skórecki, Napołow – Zdybowicz. II połowa: Otczenaszenko – Grzelak, Trzeboński, Szczepaniak, zawodnik testowany – Nowak, Golański, Wroński, Woźniakowski, Bartosiak – Karpiński.