Górnik Łęczna niebawem rozpocznie treningi przed nowym sezonem

Zielono-czarni dość długo zwlekali z opublikowaniem szczegółowego harmonogramu okresu przygotowawczego przed sezonem 2024/2025. „Karty odkryto” w piątek 14 czerwca. Na pierwszych zajęciach przed nadchodzącymi rozgrywkami podopieczni Pavola Stano spotkają się 19 czerwca. Górnicy przygotowania, tradycyjnie już rozpoczną od szeregu testów.

Potem przyjdzie też czas na ciężką pracę, a w planach jest także zgrupowanie w Kielcach (w dniach 1-10 lipca). W czasie jego trwania zielono-czarni zmierzą się z Hapoerem Ber Szewa, Koroną Kielce czy olimpijską reprezentacją Izraela. Ostatni mecz kontrolny zaplanowano na 13 lipca, ale nie wiadomo jeszcze kto w „teście generalnym” będzie rywalem Górnika.

Piłkarze z Łęcznej pierwszy mecz o punkty rozegrają 20 lub 21 lipca w Stalowej Woli przeciwko beniaminkowi Fortuna I Ligi – tamtejszej Stali. Wiele wskazuje na to, że do tego czasu kadra klubu z Łęcznej przejdzie gruntowne zmiany. Z klubem już pożegnał się Kacper Łukasiak, który wrócił z wypożyczenia do Pogoni Szczecin. Z kolei w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim prezes Górnika Maciej Grzywa zdradził, że do swojego macierzystego klubu, a więc Wisły Kraków, wrócą niebawem Mateusz Młyński, Piotr Starzyński i Enis Fazlagić. Natomiast wielu zawodnikom wraz z końcem czerwca kończą się umowy. W czwartek okazało się, że z klubu po czterech latach odchodzi kapitan drużyny i zarazem najlepszy zawodnik zielono-czarnych w poprzedniej kampanii czyli Maciej Gostomski. Doświadczony bramkarz zdecydował się na przenosiny do płockiej Wisły, której prezesem jest były sternik Górnika Piotr Sadczuk.

A jak wygląda kwestia ewentualnych wzmocnień? Na razie klub poinformował, że nowe kontrakty zdecydowali się podpisać obrońcy – Jonathan de Amo i Jakub Bednarczyk.

SPARINGI GÓRNIKA ŁĘCZNA W LETNIM OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

26 czerwca: Górnik – Znicz Pruszków (w Łęcznej) * 29 czerwca: Górnik – Pogoń Siedlce (miejsce do ustalenia) * 3 lipca: Hapoel Ber Sheva – Górnik (w Rącznej – Cracovia Training Center) * 6 lipca: Korona Kielce – Górnik (w Kielcach) * 10 lipca: Górnik – Izrael U-23 (w Kielcach) * 13 lipca: wolny termin (rywal do potwierdzenia).