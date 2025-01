Górnik Łęczna niebawem wraca do treningów. Wiemy z jakimi zespołami będzie sparować

Zielono-czarni na przerwę świąteczno-noworoczną udali się w dobrych nastrojach. W ostatnim spotkaniu w 2024 roku Adam Deja i spółka pokonali na wyjeździe Stal Rzeszów 3:0 i przynajmniej do pierwszej kolejki rundy wiosennej będą zajmować wysokie, szóste miejsce, dające prawo do gry w barażach o PKO BP Ekstraklasę.

Podopieczni trenera Pavola Stano odpoczywać będą jeszcze tylko przez kilka dni. Już ósmego stycznia drużyna spotka się na pierwszym w tym roku treningu, a w kolejnych dniach, co jest już w Łęcznej tradycją, zawodnicy Górnika przejdą badania i testy motoryczne. Potem przyjdzie czas na najmocniejszą pracę.

W okresie przygotowawczym łęcznianie zagrają pięć meczów kontrolnych, ale żadnego z nich nie rozegrają w Łęcznej. Wpływ na to ma z pewnością trwający remont boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się przy stadionie przy al. Jana Pawła II. Tym samym kibice zielono-czarnych swoich zawodników w akcji na żywo będą mogli obejrzeć w zasadzie tylko raz i to już na samym początku okresu przygotowawczego. Pierwszy mecz kontrolny zaplanowano na 18 stycznia w Świdniku, a rywalem będzie trzecioligowa Avia. Później poprzeczka powędruje zdecydowanie wyżej. 24 stycznia piłkarze z Łęcznej udadzą się Legia Training Center by zmierzyć się z ekipą dowodzoną przez byłego trenera Motoru Lublin – Goncalo Feio.

Po sparingu z polskim potentatem przyjdzie czas na starcie ze wspomnianą wcześniej Stalą Rzeszów. Do tego spotkania dojdzie w Woli Chorzelowskiej 29 stycznia. Trzy dni później rywalem Górnika będzie słowacki FC ViON Zlate Moravce, a mecz kontrolny odbędzie się w Rącznej czyli centrum treningowym Cracovii. Natomiast ósmego lutego zielono-czarni zagrają w Sosnowcu z tamtejszym drugoligowym Zagłębiem i będzie to dla nich sprawdzian generalny przed pierwszym w 2025 roku meczem w Betclic I Lidze. W pierwszym meczu o punkty zespół trenera Stano zmierzy się u siebie z ŁKS Łódź (spotkanie zaplanowano na 15-17 lutego).

Plan przygotowań Górnika Łęczna

8 stycznia: pierwszy trening

9 stycznia: testy i badania

18 stycznia: sparing z Avią Świdnik (w Świdniku)

24 stycznia: sparing z Legią Warszawa (Legia Training Center

29 stycznia: sparing ze Stalą Rzeszów (w Woli Chorzelowskiej)

1 lutego: sparing ze słowackim FC ViOn Zlaté Moravce (Cracovia Training Center)

8 lutego: sparing z Zagłębiem Sosnowiec (w Sosnowcu)