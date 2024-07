Górnik Łęczna ogłosił wzmocnienie tuż przed kolejnym sparingiem

Orlik treningi zaczynał w LKS Koszyce Wielkie skąd przeniósł się do Unii Tarnów. Później trafił do juniorów Legii Warszawa, a następnie był zawodnikiem drugiej drużyny „Wojskowych”. Następnie występował w Chojniczance Chojnice i ŁKS Łagów i zanotował powrót do Unii Tarnów, a poprzedni sezon w Siarce Tarnobrzeg.

W poprzednich rozgrywkach w 32 spotkaniach trzeciej ligi i strzelił 19 goli. Dobra forma zaowocowała zainteresowaniem zespołów z wyższych szczebli rozgrywkowych. 24-latek trafił na testy do Motoru Lublin, ale nie podpisał umowy z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy. Swoją grę kontynuować będzie jednak na Lubelszczyźnie u lokalnego rywala żółto-biało-niebieskich. W środę Górnik Łęczna poinformował, że Orlik podpisał z zielono-czarnymi roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

W środę zielono-czarni zagrają ostatni mecz kontrolny w trakcie zgrupowania w Kielcach. Po porażkach z Hapoelem Beer Szewa i srogim laniu od Korony Kielce łęcznianie zmierzą się z olimpijską reprezentacją Izraela. Dla podopiecznych trenera Pavola Stano i jego kolegów będzie to kolejne wyzwanie, bo ekipa Izraela minimalnie przegrała z Radomiakiem Radom (2:3), a następnie rozbiła 5:1 ekipę GKS Tychy.