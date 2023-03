Górnik Łęczna otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Środki zostaną przeznaczone między innymi na pierwszy etap budowy Centrum Piłkarskiego Akademii Górnika Łęczna. Celem programu jest rozwój infrastruktury piłkarskiej klubów Ekstraklasy oraz pierwszej ligi. – Wsparciem objęta zostanie w szczególności baza szkoleniowo-treningowa, niezbędne zaplecza oraz obiekty o charakterze badawczo-rozwojowym w obszarze piłki nożnej. Zapewnienie nowoczesnej oraz odpowiadającej najwyższym standardom infrastruktury sportowej, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, ma służyć podnoszeniu ogólnego poziomu piłki nożnej w Polsce – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Program kładzie nacisk na obiekty mające służyć akademiom i szkółkom piłkarskim klubów Ekstraklasy oraz I ligi, czyli na infrastrukturę szczególnie atrakcyjną i istotną dla dzieci i młodzieży, chcących rozwijać swoje umiejętności sportowe. U podstaw programu leży założenie, oparte o wcześniejsze doświadczenia resortu w zakresie realizacji programów dedykowanych konkretnemu rodzajowi infrastruktury sportowej, iż bodźce w postaci dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, skutecznie zachęcają inwestorów do rozwoju bazy sportowej i przekładają się na wzrost liczby danych obiektów, a co za tym idzie na wzrost liczby ich użytkowników.

– To bardzo ważna decyzja z której w całej klubowej społeczności wszyscy bardzo się cieszymy. To pierwszy krok w kierunku rozwoju naszej klubowej infrastruktury. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom i osobom. Liczymy na dofinansowanie kolejnego etapu budowy. Teraz jednak pora zabierać się do prac. Inwestycję chcielibyśmy ukończyć do końca 2024 roku - zdradził Piotr Sadczuk, prezes Górnika Łęczna.

Przedstawiona lista wniosków inwestycyjnych, jest listą inwestycji wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Wartości dofinansowania wyliczone zostały zgodnie z założeniami programu. W chwili obecnej finalizowana jest ocena merytoryczna (techniczna i ekonomiczna) każdego ze złożonych wniosków, która ostatecznie potwierdzi kwoty dofinansowań w ciągu najbliższych tygodni. Górnik otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 877 500,00 złotych.