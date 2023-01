Górnik Łęczna podał plan przygotowań do rundy wiosennej

Zespół trenera Marcina Prasoła wrócił do treningów w miniony czwartek. Pierwsze zajęcia odbyły się w klubowej hali i miały charakter wprowadzający. W kolejnych dniach zielono-czarni przeszli szereg testów motorycznych, a od poniedziałku drużyna rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej w Fortuna I Lidze. – Na początku zaczynamy od testów motorycznych oraz testów szybkości, no a potem ruszamy pełną parą. Oczywiście przeplatane to będzie grami kontrolnymi, oraz krótkim obozem – powiedział Seweryn Gancarczyk, asystent trenera Prasoła.

14 stycznia Górnik zagra pierwszy mecz kontrolny – w Stalowej Woli zmierzy się ze Stalą Rzeszów. Natomiast tydzień później łęcznianie zagrają w Lubartowie z drugoligową Wisłą Puławy. Jeszcze przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego w Łęcznej zastanawiano się nad wyjazdem na zgrupowanie. Ostatecznie wybór padł na Opalenicę. Maciej Gostomski i spółka do Wielkopolski wyjadą 23 stycznia. Drużyna zostanie zakwaterowana w tamtejszym hotelu Remes. Obóz potrwa do 28 stycznia, a w jego trakcie łęcznianie zagrają dwie gry kontrolne – jednym z rywali będzie inny pierwszoligowiec Chojniczanka Chojnice, kolejny pozostaje do ustalenia.

Po powrocie ze zgrupowania łęcznianie zagrają jeszcze dwa sparingi – z Motorem Lublin i Legionovią Legionowo. Pierwszą wiosenną kolejkę Fortuna 1 ligi zaplanowano na 11 i 12 lutego, a rywalem zielono-czarnych będzie Sandecja Nowy Sącz. – Wiemy, że najbliższe pięć tygodni jest bardzo ważne. Mamy tydzień obozu, także jest sporo czasu, żeby dużo rzeczy poprawić – zapewnia Maciej Gostomski, kapitan zespołu cytowany przez klubowy portal. (bs)

HARMONOGRAM GIER KONRTOLNYCH GÓRNIKA ŁĘCZNA W OKRESIE PRZYGOTOWAWCZYM

14 stycznia: Górnik Łęczna – Stal Rzeszów (Stalowa Wola) * 21 stycznia: Górnik – Wisła Puławy (Lubartów) * 25 stycznia: wolny termin (Opalenica) * 28 stycznia: Górnik – Chojniczanka Chojnice (Opalenica) * 4 lutego: Motor Lublin – Górnik (Lublin) oraz Górnik – Legionovia Legionowo (miejsce do ustalenia).