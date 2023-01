Górnik Łęczna powoli kończy zgrupowanie w Opalenicy

Na półmetku obozu w Opalenicy zespół trenera Marcina Prasoła rozegrał trzeci w czasie okresu przygotowawczego mecz kontrolny. W środę łęcznianie wysoko ograli trzecioligowca ze Środy Wielkopolskiej strzelając rywalowi aż siedem bramek tracąc przy tym tylko jedną. – Fajnie, że udało się strzelić bramki, bo to zawsze przyjemność dla napastnika. W sparingu z Polonią mieliśmy do wykonania określoną pracę – spełnić założenia taktyczne i wybiegać to spotkanie. Cieszy wygrana, ale i sam fakt, że mogliśmy rozegrać mecz kontrolny. Wynik jest oczywiście sprawą drugorzędną, ale zawsze miło jest wygrywać – powiedział Hubert Sobol, napastnik Górnika, strzelec dwóch goli.

Środowy sparing miał nieco inny wymiar czasowy, bo grano cztery razy po trzydzieści minut. Tym samym zdecydowana większość zawodników spędziła na boisku godzinę. – Graliśmy z zespołem z niższego poziomu i długo utrzymywaliśmy się przy piłce. Chcieliśmy pokazać jakość i wydaje mi się, że nam się to udało. Przeprowadziliśmy kilka fajnych akcji i strzeliliśmy sporo bramek – ocenił z kolei Łukasz Grzeszczyk, który podobnie jak Sobol strzelił dwa gole, a jednego z nich z rzutu karnego. – Karne też trzeba umieć strzelać i nie zawsze są one zamieniane na bramki. Jednak tak jak mówiłem dla mnie najważniejsze było to, że pokazaliśmy jakość i długo utrzymywaliśmy się przy piłce. Chcemy żeby założenia nad jakimi pracujemy na treningu było widać w meczach – zakończył pomocnik zielono-czarnych.

Zgrupowanie Górnika w Opalenicy powoli dobiega końca. Obóz zakończy się w sobotę, ale jeszcze przed powrotem do Łęcznej piłkarze trenera Prasoła zagrają jeszcze jeden mecz kontrolny. Tym razem rywal będzie bardziej wymagający, ale i zdecydowanie lepiej znany. Zielono-czarni zmierzą się bowiem z innym pierwszoligowcem – Chojniczanką Chojnice. Będzie to dla nich trzeci sparing w trakcie zimowych przygotowań.