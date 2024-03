Górnik Łęczna prowadził długo ze Zniczem Pruszków, ale zakończył mecz z ogromnym niedosytem

Cezary Oleksiejczuk pokonał Bauyrzhana Kuanyshbayeva podczas gali FEN 53 w Lubinie

Dla Cezarego Oleksiejczuka był to powrót do klatki FEN po walce dla innej organizacji. W grudniu 2023 r. pojawił się tureckiej Bursie, gdzie jednak uległ decyzją sędziów miejscowemu zawodnikowi, Alibegowi Rasulovowi. Kosztowało go to utratę pasa mistrzowskiego