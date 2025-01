Górnik Łęczna w sobotę rozegra pierwszy w tym roku mecz kontrolny

Podopieczni trenera Pavola Stan no do zajęć wrócili w minioną ósmego stycznia i trenowali przez trzy kolejne dni na boisku w Milejowie. Po wolnej minionej niedzieli piłkarze rozpoczęli mikrocykl przygotowujący do pierwszego w tym roku meczu kontrolnego. W poniedziałek w hali sportowej obok stadionu odbyły się testy motoryczne dla wszystkich zawodników. We wtorek zespół trenował dwa razy – pierwsze zajęcia odbyły się na siłowni, a kolejne już na boisku. Natomiast w środę i czwartek drużyna trenowała w Milejowie, a ostatnie zajęcia przed pierwszym meczem kontrolnym zaplanowano na piątek. Z kolei w sobotę do Milejowa przyjedzie trzecioligowa Avia Świdnik. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 11.

Jak wygląda sytuacja kadrowa Górnika? Na razie do zespołu nie dołączył żaden nowy zawodnik, a na treningi pierwszego zespołu zapraszani są zdolni zawodnicy klubowej Akademii. – Jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy. Jeśli do klubu przyjdzie jakaś cudowna oferta, to mogą przydarzyć się jakieś odejścia. Natomiast na ten moment zachowujemy status quo. Musimy poczekać na koniec okresu przygotowawczego. Okienko transferowe jest otwarte do lutego, więc poczekamy – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Pavol Stano, trener Górnika.

Kwestia ewentualnych ubytków? Portal goal.pl kilka dni temu poinformował o zainteresowaniu Damianem Warchołem przez zagraniczny zespół. Chodzi o grające w duńskiej ekstraklasie Lyngby. Jednak najlepszy strzelec Górnika na półmetku sezonu mający ważny kontrakt do końca tego sezonu i nadal trenuje z kolegami z Łęcznej, a wedle naszych informacji żadna oferta za tego zawodnika do klubu nie wpłynęła.

Po meczu z Avią łęcznianie rozpoczną serię wyjazdowych meczów kontrolnych 24 stycznia zielono-czarni zagrają w Legia Training Center z warszawską Legią, a 29 stycznia pojadą do Woli Chorzelowskiej na sparing ze Stalą Rzeszów. Wybór tego rywala wydaje się celowy – Górnik ma już za sobą w tym sezonie oba spotkania ligowe z tym rywalem (oba zresztą wygrane) więc wydaje się, że oba zespoły nie będą musiały w tym starciu ukrywać swoich atutów.

Trzy dni po meczu z ekipą z Podkarpacia, tym razem w centrum treningowym Cracovii, łęcznianie zagrają z FC ViOn Zlaté Moravce. Zwieńczeniem okresu przygotowawczego będzie z kolei mecz w Sosnowcu z tamtejszym Zagłębiem, które na półmetku Betclic II Ligi zajmuje piąte miejsce i wiosną będzie chciało włączyć się w powrót na zaplecze PKO BP Ekstraklasy.

Po generalnym sprawdzianie z drugoligowcem Górnika czekać będzie pierwszy w tym roku mecz o punkty. Pomiędzy 14-17 lutego Adam Deja i spółka zagrają u siebie z ŁKS Łódź.