Górnik Łęczna w sobotę wraca do walki o ligowe punkty

Od ostatniego meczu Górnika w Fortuna I Lidze minęło sporo czasu. 17 marca łęcznianinie zremisowali na swoim boisku ze Zniczem Pruszków 1:1 i obecnie zajmują 10. miejsce w tabeli. – Takie mecze trzeba wygrywać. Jesteśmy źli, że nie zdobyliśmy trzech punktów w tym spotkaniu – przyznawał po tamtym spotkaniu Maciej Gostomski, bramkarz Górnika. – Musimy się pozbierać, bo przed nami dużo spotkań i jeśli chcemy znaleźć się w strefie barażowej to musimy wygrywać seryjnie – dodał kapitan Górnika.

W czasie przerwy na mecze reprezentacji narodowych podopieczni trenera Pavola Stano nie próżnowali. Sztab szkoleniowy zadbał o to by piłkarze nie zostali „wybici” z rytmu meczowego i w miniony piątek towarzysko zmierzyli się z Łodzi z tamtejszym Widzewem. Lepszy okazał się co prawda zespół z PKO BP Ekstraklasy wygrywając 4:2, ale dwa gole strzelone zespołowi z wyższej klasy rozgrywkowej może napawać kibiców Górnika optymizmem.

W najbliższej kolejce Górnik zagra w Rzeszowie na stadionie miejskim z tamtejszą Resovią. Do składu zielono-czarnych na to spotkanie wracają pauzujący ostatnio za kartki Damian Zbozień i Adam Deja. To bardzo dobre wieści dla trenera Stano. W wygranej w Rzeszowie będzie chciał pomóc swoim kolegom także Kacper Łukasiak. Młody pomocnik Górnika w przerwie w rozgrywkach wziął udział w zgrupowaniu kadry narodowej do lat 20. Polacy grali z Rumunią (1:1) i choć 20-latek nie wystąpił w tym spotkaniu to do Łęcznej wrócił z dodatkową energią i motywacją.

Najbliższy rywal Górnika plasuje się obecnie tuż nad strefą spadkową. W składzie ekipy z Rzeszowa próżno szukać głośnych nazwisk. Najbardziej znanymi postaciami od jakiegoś czasu byli jej trenerzy. W poprzedniej rundzie za wyniki Resovii odpowiadał Mirosław Hajdo, a od czwartego grudnia trenerem jest Rafał Ulatowski w przeszłości związany z Lechem Poznań, a także pojawiający się jako ekspert telewizyjny.

Sobotni mecz, który odbędzie się na stadionie miejskim w Rzeszowie rozpocznie się o godzinie 12.40. Spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.