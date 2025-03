Górnik Łęczna wraca do walki o ligowe punkty. W sobotę mecz z Ruchem Chorzów

W Łęcznej z niepokojem trwa odliczanie od ostatniego zwycięstwa w Betclic I Lidze. Ostatni raz zielono-czarni zgarnęli trzy punkty po wyjazdowym starciu ze Stalą Rzeszów, a miało to miejsce siódmego grudnia 2024 roku. Potem nastąpiła przerwa w rozgrywkach, a w 2025 roku podopieczni trenera Pavola Stano rywalizację w lidze zaczęli od remisu z ŁKS Łódź. Potem niestety Górnika dopadła seria czterech porażek (z Polonią Warszawa, Zniczem Pruszków, Wisłą Kraków i Arką Gdynia). Po niej w Betclic I Lidze doszło do przerwy ze względu na mecze reprezentacji narodowych. Śmiało trzeba przyznać, że tak jak zimą przerwa w grze dla łęcznian wypadła w niefortunnym momencie, tak biorąc pod uwagę obecną formę zespołu powinna mu tylko pomóc.

Sztab szkoleniowy w ostatnich dniach miał więcej czasu by popracować nad bolączkami zespołu, a główną z nich jest z pewnością brak stwarzania sobie dogodnych okazji do zdobycia goli (Górnik w pięciu wiosennych spotkaniach strzelił co prawda cztery gole, ale dwa ostatnie spotkania zakończył bez jakiejkolwiek zdobyczy bramkowej). Dlatego przed meczem z Ruchem Chorzów właśnie na ofensywę położono główny nacisk i zorganizowano sparing z czwartoligową Tomasovią, który zielono-czarni wygrali 13:1.

Jak wygląda sytuacja kadrowa w Górniku przed meczem z Ruchem? Na pewno na boisku nie pojawi się David Ogaga, który w bardzo nieodpowiedzialny sposób zachował się w ostatnim domowym spotkaniu z Arką Gdynia i zobaczył dwie żółte kartki, które finalnie wykluczają go z występu przeciwko "Niebieskimi". Niewiadomą jest natomiast powrót do zdrowia Branislava Spacila i Przemysława Banaszaka. Obaj zawodnicy są pod opieką klubowego sztabu medycznego, który stara się sprawić, aby w najbliższej kolejce mogli oni pomów swoim kolegom.

Piłkarze Górnika w sobotnie popołudnie będą potrzebować wsparcia kibiców. Z tego względu klub zorganizował dla fanów szereg promocji. Na najbliższy mecz wszyscy mieszkańcy powiatów łęczyńskiego i lubartowskiego będą mogli nabyć wejściówki za jedyne pięć złotych (w dniu meczu będą droższe o 10 złotych więc warto nabyć je wcześniej). Na tym nie koniec. W dniu meczu o godzinie 11 w Parku Podzamcze odbędzie się bieg na dystansie trzech kilometrów pod hasłem „Zrób ruch na Ruch”. Każdy uczestnik (obowiązują zapisy poprzez klubową stronę internetową) po przebiegnięciu dystansu otrzyma voucher na darmowy bilet z „Niebieskimi”.

Początek sobotniego meczu zaplanowano na godzinę 15. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w internecie pod adresem sport.tvp.pl