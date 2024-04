Górnik Łęczna wraca z punktem po meczu walki w Katowicach

W poprzedniej kolejce zielono-czarni przegrali na własnym stadionie z liderem tabeli Lechią Gdańsk, a ekipa z Katowic podzieliła się punktami na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Dlatego czwartkowe spotkanie było dla obu drużyn bardzo istotne w kontekście walki o miejsce gwarantujące baraże po zakończeniu sezonu zasadniczego.

Od samego początku spotkania było widać, że oba zespoły darzą się dużym respektem. W efekcie w pierwszej połowie żadna z drużyn nie stworzyła sobie stuprocentowej okazji do zdobycia gola. Po zmianie stron nadal dominowała walka w środku pola i sędzia miał dużo pracy, bo obie ekipy grały bardzo twardo. Po godzinie gry trener Pavol Stano zdecydował się na potrójną zmianę. Na boisku pojawili się Michał Pawlik, Damian Warchoł i Piotr Starzyński. Dwie minuty później ten ostatni otrzymał dobre podanie od Warchoła, wpadł w pole karne i trafił do siatki. Gol nie został jednak uznany, bo Starzyński wychodząc do podania od swojego kolegi był na minimalnym spalonym. Kilka minut później najlepszą okazję na gola mieli miejscowi. Po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu karnym Górnika w dość ekwilibrystyczny sposób z bliska uderzał Marten Kuusk, ale mający mało pracy Maciej Gostomski zachował koncentrację i popisał się świetną interwencją. Do końca spotkania żadna z drużyn nie miała już tak dogodnych okazji i spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

– Myślę, że remis można uznać za sprawiedliwy. Oba zespoły nie miały zbyt wielu okazji. Wywalczyliśmy punkt na ciężkim terenie. Do końca sezonu zostało jeszcze pięć spotkań i jedziemy dalej – powiedział przed kamerami Polsatu Sport Extra Maciej Gostomski, bramkarz Górnika. – Czy lubimy remisy w tym sezonie? Chyba aż za bardzo. Mamy ich dużo w tym sezonie, ale zobaczymy czy dadzą one nam miejsce w strefie barażowej, o którą ciągle walczymy. Liga jest bardzo wyrównana i każdy mecz jest bardzo istotny. Wiele drużyn chce znaleźć się w czołowej szóstce – dodał kapitan Górnika.

Po remisie w Katowicach piłkarze z Łęcznej nie będą mieli wiele czasu na regenerację. Już w niedzielę w ramach 30. kolejki Maciej Gostomski i spółka zmierzą się u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.

GKS Katowice – Górnik Łęczna 0:0

Katowice: Kudła – Wasielewski (75 Pietrzyk), Kuusk, Jędrych, Janiszewski, Rogala (64 Mak) – Błąd (90 Arak), Kozubal, 21. Baranowicz (64 Shibata), Marzec – Bergier.

Górnik: Gostomski – Bednarczyk, Zbozień (83 Podliński), Cisse, Klemenz, Durmuş – Żyra (60 Pawlik), Deja, Łukasiak (74 Gąska), Młyński (60 Starzyński) – Roginić (60Warchoł).

Żółte kartki: Wasielewski, Baranowicz – Roginić, Durmuş.

Sędziował: Łukasz Karski (Słupsk).