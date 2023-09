Górnik Łęczna zaczyna dzisiaj rywalizację w Fortuna Pucharze Polski z rywalem z PKO BP Ekstraklasy

W miniony piątek zielono-czarni po ciężkim boju zremisowali na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:1 i choć stracili pierwsze miejsce w tabeli, to nadal są jedynym zespołem w Fortuna I Lidze, który może poszczycić się statusem niepokonanego. – To był bardzo ciężki mecz, bo z Podbeskidziem zawsze bardzo trudno się gra. Nie dopisał też stan murawy, ale dla obu drużyn był on taki sam więc nie szukamy w tym usprawiedliwień. Straciliśmy bramkę w pierwszej połowie, ale tuż po przerwie odpowiedzieliśmy i cieszy fakt, że przegrywając potrafiliśmy się podnieść. Dopisaliśmy jeden punkt na ciężkim terenie, bo rywale mieli więcej sytuacji od nas. Teraz czeka nas ciężki okres z nawałem spotkań dlatego skupiamy się na regeneracji, pracy i przygotowaniach do kolejnego spotkania – mówi Maciej Gostomski, kapitan Górnika.

Bramkarz łęcznian już w poprzednim sezonie zbierał bardzo pozytywne noty za swoją grę, ale w obecnej kampanii jego forma poszybowała jeszcze wyżej. To głównie dzięki jego znakomitej postawie Górnik stracił do tej pory ledwie pięć bramek. A tyle samo najbliższemu rywalowi łęcznian – czyli Cracovii – wbiła w minionej kolejce PKO BP Ekstraklasy Pogoń Szczecin. – Mogę tylko przeprosić naszych kibiców za to co musieli oglądać w naszym wykonaniu w tym meczu – skwitował Jacek Zieliński, trener Cracovii. – Takie mecze się zdarzają i dlatego musimy teraz myśleć o środowym meczu w Łęcznej – dodał szkoleniowiec, dla którego będzie to kolejny powrót do Łęcznej, gdzie prowadząc Górnika zaczął swoją trenerską karierę w PKO BP Ekstraklasie.

Jak widać nastroje w Krakowie przed meczem w Pucharze Tysiąca Drużyn są dość minorowe. A z jakim nastawieniem do środowego spotkania podejdą łęcznianie? – Myślę, że zarówno nas piłkarzy, jak i kibiców czeka bardzo fajny mecz i zapraszam na to spotkanie wszystkich naszych fanów. W zeszłym sezonie w Fortuna Pucharze Polski przeżyliśmy piękne chwile i chcemy to teraz powtórzyć – zapewnia Gostomski.

Początek dzisiejszego spotkania na stadionie w Łęcznej zaplanowano na godzinę 18. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport.