Górnik Łęczna zagra dzisiaj ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy o trzecie zwycięstwo z rzędu

Paryż 2024: Malwina Kopron bez finału, Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki bez medalu

Dobry występ Alicji Konieczek w biegu na 3000 m z przeszkodami. Awans Anity Włodarczyk do finału rzutu młotem. Ewie Swobodzie w biegu na 100 m do wejścia do finału zabrakło zaledwie 0,01 sekundy. Piotr Lisek i Robert Sobera bez szans na walkę o medale. Pływaczka Katarzyna Wasick dopiero piąta na 50 m stylem dowolnym. Zawód sprawili też: Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, których zabrakło na podium.