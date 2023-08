Górnik Łęczna zagra z Chrobrym Głogów. Pora na pierwszą wygraną

Trzy mecze i trzy remisy to bilans Macieja Gostomskiego i spółki na początku obecnego sezonu. W zeszłym tygodniu łęcznianie wywalczyli punkt w Legnicy rywalizując z tamtejszą Miedzią, a w piątek podejmą u siebie mającego ogromne problemy Chrobrego Głogów. Zespół z województwa dolnośląskiego w obecnej kampanii nie zdobył jeszcze chociażby punktu. Na domiar złego głogowianie strzelili trzy gole, ale stracili ich już aż 12. W poprzedniej kolejce pięć bramek wbiła im Bruk-Bet Termalica Nieciecza, a wynik ten przesądził o losach trenera Marka Gołębiowskiego. Szkoleniowiec został zwolniony, a jego posadę tymczasowo objął Grzegorz Szoka i to on poprowadzi Chrobrego w starciu z Górnikiem.

Zielono-czarni mają świadomość, że rywale zmagają się z wielkimi problemami, ale wiedzą też, że nikt za darmo punktów im nie odda. – Wbrew pozorom wydaje mi się, że będzie to ciężkie spotkanie. Ten zespół jest po trzech porażkach, zmiana trenera może wpłynąć na drużynę. Do Łęcznej może przyjechać całkiem inny zespół niż ten, który widzieliśmy do tej pory, czy nawet w poprzednim sezonie. Z pewnością będą mocno zmotywowani i rządni punktów – mówi Michał Pawlik, który ze względu na kontuzję nie mógł ostatnio pomagać swoim kolegom, ale rozpoczął już treningi indywidualne i stopniowo wraca do pełni sił. –Zawodnicy będą chcieli się pokazać nowemu trenerowi, dlatego uważam, że to będzie zupełnie inny zespół. Na pewno będzie to bardzo ciężki mecz i musimy podejść do niego bardzo skoncentrowani i po prostu grać też swoje. My też mamy jakość, mamy dobry zespół, więc musimy to udowodnić i odnieść zwycięstwo– dodaje Michał Grabowski obrońca Górnika.

Mecz z Chrobrym będzie mieć także dodatkowy smaczek ze względu na osobę Ireneusza Mamrota. Obecny trener Górnika w przeszłości z wielkimi sukcesami prowadził głogowian i to w dużej mierze dzięki jego pracy Chrobry występuje obecnie w Fortuna I Lidze. Na boisku jednak nie będzie mowy o sentymentach, bo obie drużyny bardzo potrzebują przełamania w postaci zwycięstwa.

Początek piątkowego spotkania zaplanowano na godzinę 18. Mecz będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Link do płatnej transmisji dostępny będzie również na stronie internetowej Górnika z zakładce „centrum meczowe”.