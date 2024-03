Górnik - Motor już dziś, czyli derby w Łęcznej znowu po 15 latach

Podobnie, jak na Arenie Lublin, także w Łęcznej można się spodziewać świetnej atmosfery na trybunach. Zawody obejrzy około siedmiu tysięcy widzów. Na solidne wsparcie z trybun mogą liczyć także goście, bo „Motorowcy” dostali ponad dwa tysiące wejściówek na to spotkanie.

Trzeba od razu dodać, że obie drużyny przystąpią do derbów w bardzo dobrych humorach. W końcu zielono-czarni pod wodzą nowego trenera Pavola Stano uzbierali siedem punktów w trzech występach. I jeżeli ktoś myślał, że Maciej Gostomski i spółka wypisali się już z walki o czołową szóstkę, to chyba pośpieszył się z takim stwierdzeniem. Fanów gospodarzy musi cieszyć także zmiana stylu gry zespołu. W tych pierwszych meczach pod wodzą szkoleniowca ze Słowacji widać, że zielono-czarni starają się grać bardziej do przodu i całkiem nieźle im to wychodzi. Prawdziwym testem będzie jednak spotkanie z Motorem.

Piłkarze Goncalo Feio zaliczyli falstart w Katowicach, gdzie przegrali 0:2. Szybko się jednak pozbierali i w dwóch kolejnych spotkaniach pokazali to, z czego są znani od dawna: grę do końca (wygrana 1:0 z Bruk-Bet Termaliką po golu z 90 minuty), ale i konsekwencję w obronie (2:1 z Podbeskidziem w środowym, zaległym meczu).

Stare piłkarskie porzekadło mówi, że derby rządzą się swoimi prawami. Ostatnie trzy mecze między tymi zespołami, to jednak trzy zwycięstwa Górnika: 3:0, 2:0 i 1:0. Czy żółto-biało-niebieskim uda się przerwać złą passę? Przekonamy się już w niedzielę, ale wszyscy liczą na fajerwerki nie tylko na trybunach, ale i na boisku.

HISTORIA SPOTKAŃ DERBOWYCH, SEZON 1988/89

Górnik – Motor 0:2 (0:0)

Bramki: Brzeszczyński (55), Gładysiewicz (67).

Górnik: Gołociński – Krukowski, Tkaczyk, Kędzierski, Jaszczuk (65 Zagrodniczek), Herman, Mieczkowski, Pogonowski, Woźniak, Knyszyński, Klempka (71 Głowacki). Trener: Czernicki.

Motor: Opolski – Fiuta, J. Dec, Komor, Wójtowicz, Matys, Rajt, Szaniawski, Brzeszczyński, Gładysiewicz, Grzesiak. Trener: Kowalski

Motor – Górnik 2:0 (1:0)

Bramki: Grzesiak (32, 84).

Motor: Opolski – Kuraś, Sadowski, J. Dec, Wójtowicz, Matys, Tylki, Zych (87 Rajt), Brzeszczyński (64 Szaniawski), Gładysiewicz, Grzesiak. Trener: Kowalski.

Górnik: M. Krukowski – Kamiński, M. Dec, Tkaczyk, Kędzierski, Mieczkowski, Knyszyński, Herman (63 Kubicki), Pogonowski, Klempka, Stolarczyk (71 Pogódź). Trener: Bakalarczyk.

SEZON 2008/09

Górnik – Motor 2:1 (0:1)

Bramki: Niżnik (71), Nazaruk (87) – Kamil Król (18).

Górnik: Wierzchowski – Tomczyk, Mazurkiewicz (36 Bugała), Karwan, Musuła, Głowacki (77 Stachyra), Bartoszewicz, Nikitović, Niżnik, Nazaruk, Szymanek (46 Surdykowski). Trener: Chrobak.

Motor: Mierzwa – Zawadzki, Ptaszyński (72 Falisiewicz), Żmuda, Lenart, Syroka, Lipecki, Rafał Król (62 Maziarz), Popławski, Iwanicki, Kamil Król (77 Kamiński). Trener: Kuźma.

Motor – Górnik 0:0

Motor: Mierzwa – Ptaszyński, Falisiewicz, Żmuda, Misztal, Lipecki, Karol Drej, Rafał Król (76 Maziarz), Popławski, Iwanicki, Oziemczuk (67 Pacholarz). Trener: Kuźma.

Górnik: Wierzchowski – Tomczyk, Bugała, Karwan, Musuła, Nakoulma (88 Głowacki), Bartoszewicz, Nikitović, Nazaruk (10 Niżnik), Grzegorzewski, Szymanek (74 Surdykowski). Trener: Łapa.

SEZON 2009/10

Górnik – Motor 3:0 (1:0)

Bramki: Nakoulma (26), Niżnik (60), Bartoszewicz (71).

Górnik: Giertl – Tomczyk, Wallace, Klajda, Nikitović, Kazimierczak, Nakoulma, Bartoszewicz, Niżnik (77 Kojasević), Nazaruk (55 Niedziela), Surdykowski (72 Szymanek) Trener: Łapa.

Motor: Gieresz – Budzyński, Maciejewski, Żmuda, Kalinowski, Syroka (70 Białek), Lenart, Rafał Król, Krystosiak (55 Hempel), Popławski, Oziemczuk (84 Sadowski). Trener: Kosowski.

Motor – Górnik 0:2 (0:0)

Bramki: Niżnik (61-z karnego), Niedziela (66).

Motor: Gieresz – Falisiewicz, Ptaszyński, Maciejewski, Kalinowski, Radosław Kursa (56 Niemczyk), Syroka, Divo (58 Hempel), Popławski, Białek, Fundakowski (77 Adamiec). Trener: Baniak.

Górnik: Wierzchowski – Grzegorz Bronowicki, Wallace, Bartkowiak, Radwański, Nazaruk, Nikitović, Bartoszewicz, Niżnik, Nakoulma (46 Niedziela), Surdykowski. Trener: Jabłoński.

SEZON 2023/2024

Motor – Górnik 0:1 (0:0)

Bramka: Kryeziu (90).

Motor: Budziłek – Wójcik, Najemski, Zbiciak, Luberecki. M. Król (76 Gąsior), Lis, Wolski, Wojtkowski (67 Śpiewak), Ceglarz (76 Kamiński), Wełniak (66 Rybicki). Trener: Feio.

Górnik: Gostomski – Zbozień, Klemenz, de Amo, Grabowski, Kozak, Deja (63 Cisse), Żyra (88 Pawlik), Kryeziu, Starzyński (72 Janaszek), Roginić (72 Podliński). Trener: Mamrot.