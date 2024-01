Kamil Kruk (Motor Lublin): Po pierwszym telefonie od trenera byłem zdecydowany na transfer [wideo]

0 A A

Motor ma za sobą pierwszy tydzień przygotowań do drugiej części sezonu 23/24. Podopieczni Goncalo Feio podsumowali pierwsze dni treningów wewnętrzną gierką. My mieliśmy okazję porozmawiać z zawodnikami na temat przygotowań, bardzo udanej rundy jesiennej i tego, co czeka drużynę w najbliższym czasie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu.

