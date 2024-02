Kibice Motoru pobiegną na derby do Łęcznej, żeby wesprzeć jedną z lubelskich szkół

Wiadomo już, że drugie w tym sezonie, pierwszoligowe derby pomiędzy Górnikiem Łęczna, a Motorem Lublin zostaną rozegrane w niedzielę, 3 marca, o godz. 12.40. Część kibiców żółto-biało-niebieskich wybierze się na spotkanie w nietypowy sposób, bo na piechotę.

Akcja „Biegiem na Derby” to przede wszystkim okazja, żeby pomóc, ale nie tylko. Będzie można też sprawdzić się na solidnym dystansie, bo trasa do Łęcznej, to około 28 km.

– Akcja ma popularyzować uprawianie sportu i aktywny tryb życia. W ramach meczu Górnik – Motor postanowiliśmy zorganizować bieg dla kibiców Motoru i jego przyjaciół. Zapisy będą prowadzone w Sklepiku Kibiców Motorowcy. Dodatkową motywacją dla żółto biało niebieskich biegaczy jest zbiórka charytatywna – informuje Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”.

Pieniądze są zbierane na portalu zrzutka.pl (AKCJĘ MOŻNA WESPRZEĆ TUTAJ). Wszystkie środki zostaną przeznaczone na sprzęt sportowy, który z kolei będzie przekazany Szkole Specjalnej nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie.

– Obecnie szkoła działa w trzech różnych lokalizacjach miasta. W przyszłości ma powstać jeden budynek. Koniec prac przewidziany jest na 2027 rok. Niestety, dzieci korzystają ze starego sprzętu sportowego lub nie ma go wcale. Stąd pojawił się pomysł aby wesprzeć placówkę. Z góry dziękujemy wszystkim darczyńcom za każdą złotówkę – czytamy w opisie zbiórki.