Kolacja z Goncalo Feio, wybranym piłkarzem i koszulka z autografami. Motor Lublin gra z WOŚP

Klub z Lublina przygotował trzy aukcje, które można znaleźć na portalu allegro.pl. Pierwsza dotyczy koszulki meczowej, z autografami wszystkich zawodników. W pakiecie będzie także karnet VIP Gold na mecze Motoru w rundzie wiosennej sezonu 23/24. A takich spotkań będzie siedem.

Do wylicytowania będzie także kolacja z trenerem Goncalo Feio, a także wybranym zawodnikiem. Wszystkie aukcje potrwają do niedzieli, 28 stycznia (do godz. 12).

Można się spodziewać, że zwłaszcza spotkanie ze szkoleniowcem beniaminka Fortuna I Ligi będzie się cieszyć sporym zainteresowaniem. W końcu odkąd Portugalczyk pojawił się w lubelskim klubie, ten ciągle idzie w górę. Po 13 latach drużyna wróciła na zaplecze ekstraklasy. Przerwę w obecnych rozgrywkach spędza na najniższym stopniu podium, ale do prowadzącej Arki Gdynia, jak i drugiego GKS Tychy traci zaledwie dwa punkty. Ma też jeden mecz rozegrany mniej (podobnie, jak GKS).

Jak informuje Motor aukcje zostały wystawione przez sztab nr 568 (XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie). Wylicytowane vouchery trzeba będzie zrealizować do 10 lutego 2024 roku (wcześniej konieczny jest kontakt z klubem). Szczegóły znajdują się bezpośrednio na voucherze.

AUKCJE MOTORU DLA WOŚP

kolacja z trenerem Goncalo Feio

kolacja z wybranym zawodnikiem

koszulka z autografami i karnet VIP Gold