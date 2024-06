Kolejny zawodnik odchodzi z Górnika Łęczna

Spotkajmy się nad wodą. Zapraszamy na wakacyjną akcję Dziennika Wschodniego

Jeśli letni wypoczynek, to tylko nad wodą. Zapraszamy Państwa do spędzenia wakacji w naszym regionie i odwiedzenia urokliwych jezior oraz zalewów w Lubelskiem. Zapraszany do wspólnej, dobrej zabawy! Partnerami naszej akcji „Spotkajmy się nad wodą” są Województwo Lubelskie – Lubelskie Smakuj życie!, KU AZS UMCS Lublin oraz Radio ESKA, a także przedstawiciele lokalnych samorządów, na terenie których będziemy się z Państwem spotykali.