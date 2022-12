Korona Kielce – Górnik Łęczna 4:0. Sparingowa porażka na koniec roku

Jeszcze przed rozegraniem ostatniej w 2022 roku gry kontrolnej w zespole z Łęcznej doszło do jednego ruchu kadrowego. Zielono-czarni poinformowali, że kontrakt z Rubenem Lobato został rozwiązany za porozumieniem stron. Przypomnijmy, że 28-letni Hiszpan dołączył do Górnika zimą bieżącego roku. W tym czasie zagrał w trzech meczach PKO BP Ekstraklasy, sześciu w Fortuna I Lidze i dołożył do tego dwa występy w Fortuna Pucharze Polski.

W sobotnie wczesne popołudnie zespół trenera Marcina Prasoła zmierzył się w meczu kontrolnym w Kielcach z tamtejszą Koroną. W barwach Górnika szansę pokazania swoich umiejętności otrzymała dwójka testowanych zawodników - Diego Deisadze z Drukarza Warszawa i Wojciech Kobylarczyk , zawodnik Watry Białka Tatrzańska. Spotkanie nie poszło po myśli łęcznian, którzy przegrali aż 0:4. Do przerwy na listę strzelców wpisał się Dalibor Takać, a po zmianie stron do bramki Górnika trafiali Jakub Łukowski, Hubert Szulc i Marcin Szpakowski.

– Pomieszaliśmy trochę składem, a zawodnicy testowani mieli okazję by się pokazać. Przede wszystkim trzeba się cieszyć, że nikt nie doznał kontuzji. Przegraliśmy 0:4 i to troszeczkę boli, nawet w sparingu. Co do samej gry to wiadomo, że ogarniemy sobie to na spokojnie i wyciągniemy wnioski z błędów, bo trochę ich było – skomentował spotkanie asystent Marcina Prasoła, Seweryn Gancarczyk. – Korona prowadziła grę zarówno w pierwszej jak i w drugiej połowie, ale my wystąpiliśmy w bardzo mieszanym składzie. Mieliśmy swoje sytuacje do strzelenia bramki, ale nic nie wpadło i przegraliśmy ten mecz. Podsumowując – na pewno było to dobre spotkanie i cenny trening – dodał Szymon Lewkot, pomocnik Górnika.

Sparing z Koroną Kielce zakończył okres roztrenowania piłkarzy z Łęcznej. Na kolejnych zajęciach podopieczni trenera Prasoła spotkają się szóstego stycznia 2023 roku.

Korona Kielce – Górnik Łęczna 4:0 (1:0)

Bramki: Takać (14), Łukowski (63), Szulc (85), Szpakowski (87).

Korona: I połowa: Zapytowski – Podgórski, Malarczyk, Petrow, Memolla – Deaconu, Sewerzyński, Więckowski, Takać, Kiełb – Śpiączka (23 Szykawka). II połowa: Forenc – Danek, Trojak, Seweryś, Konstantyn – Błanik, Strzeboński (73 Nojszewski), Szpakowski, Nono, Łukowski (73 Szulc) – Paulauskas.

Górnik: I połowa: Gostomski – Kwiatkowski, Zbozień, Biernat, Turek – Tkacz, Kryeziu, Pierzak, Grzeszczyk, Szramowski – Sobol. II połowa: Woźniak – Dziwniel, Łychowydko, Cisse, Kwiatkowski (73 Gulczyński), Deisadze, Kobylarczyk, Lewkot, Szramowski (73 Czelej), Krykun, Podliński.

Mikołajki z Górnikiem

Górnik Łęczna wspólnie z Lubelskim Węglem Bogdanka oraz Starostwem Powiatowym w Łęcznej zaprasza wszystkie dzieci na Zielono-Czarne Mikołajki. Szóstego grudnia na klubowej hali sportowej w godzinach 15-19 nie zabraknie szeregu atrakcji dla najmłodszych. W specjalnej strefie gier i zabaw dzieci pod opieką animatorów oraz trenerów klubowej Akademii będą mogły skorzystać z urządzeń pneumatycznych. W programie imprezy przewidziano również zabawy, konkursy oraz wizytę Świętego Mikołaja. Wstęp dla wszystkich chętnych jest bezpłatny.