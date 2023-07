Krystian Palacz oficjalnie w Motorze Lublin

Palacz urodził się 19 lipca 2003 roku i swoją przygodę z piłką już od ósmego roku życia zaczynał w Akademii Lecha Poznań, gdzie zaliczył wszystkie szczeble rozwoju, zaliczając regularne awanse do kolejnych ekip „Kolejorza”. W sezonie 2020/2021 zadebiutował w seniorskim futbolu w rezerwach Lecha, gdzie łącznie przez trzy sezony uzbierał 63 występy. W styczniu 2021 zapadła decyzja o włączeniu go do kadry pierwszego zespołu Lecha Poznań, w której uzbierał trzy występy. Ostatnie pół roku spędził w Nowym Sączu, gdzie na zapleczu Ekstraklasy zagrał w 10 spotkaniach.

19-letni obrońca ma za sobą również debiut i w sumie cztery występy w młodzieżowej Reprezentacji Polski U-19, U-20 oraz U-21.

Co ciekawe informację o przejściu Palacza do Lublina jego poprzedni klub czyli Lech Poznań podał już 26 czerwca. Na oficjalną prezentację zawodnika w koszulce Motoru kibicom przyszło poczekać jednak do trzeciego lipca