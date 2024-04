Lider przyjeżdża do Łęcznej, Górnik spróbuje podtrzymać dobrą passę

Podopieczni trenera Pavola Stano mają za sobą bardzo udane ostatnie tygodnie. Łęcznianie w trzech meczach ligowych sięgali po komplety punktów. Najpierw pokonali na wyjeździe walczącą o utrzymanie Resovię, a następnie uporali się ze znajdującym się w strefie spadkowej: Podbeskidziem Bielsko-Biała i Zagłębiem Sosnowiec, które zamyka tabelę Fortuna I Ligi.

Choć trzeba przyznać, że wygrana zielono-czarnym przyszła z ogromnym trudem, bo rywale mieli świetne okazje do zdobywania goli, a Górnik decydujący cios zadał w doliczonym czasie gry, po skutecznie wykonanym rzucie karnym przez Ilkaya Durmusa.

W najbliższej kolejce do Łęcznej przyjedzie lider rozgrywek, a to oznacza, że poprzeczka zostanie zawieszona zdecydowanie wyżej niż w ostatnich tygodniach. W sobotę na stadionie Górnika zamelduje się Lechia Gdańsk, która przed tygodniem pewnie pokonała u siebie Bruk-Bet Termalikę Nieciecza.

Gdańszczanie na swoim stadionie grają, jak z nut i przegrali ledwie raz. Na wyjazdach idzie im jednak nieco gorzej – pięć meczów wygrali, trzy zremisowali i pięć przegrali. Dlatego podopieczni trenera Stano są w stanie postawić się liderowi i powalczyć o komplet punktów. Tym bardziej, że w strefie barażowej panuje obecnie ogromny ścisk i drużyny z miejsc 4-6 mają solidarnie po 45 punktów na koncie (Górnik jest obecnie czwarty).

– Czeka nas ciężki mecz, bo przyjeżdża do nas lider. Lechia ma swoje atuty, ale my nie boimy się tego spotkania. Mamy swoje założenia i plany na ten mecz i postaramy się je jak najlepiej zrealizować. Jeśli tak się stanie damy kolejny powód do radości naszym kibicom, a bardzo nam na tym zależy – mówi Kacper Łukasiak, pomocnik Górnika, który niedawno odebrał nagrodę dla klubowego piłkarza marca.

W meczu przeciwko Lechii zabraknie dwóch kontuzjowanych już od jakiegoś czasu obrońców: Jonathana de Amo i Marcina Grabowskiego. Mecz z gdańszczanami będzie za to wyjątkowy dla Ilkaya Durmusa. Turek w ostatnich tygodniach zastępuje w wyjściowym składzie Grabowskiego, a w przeszłości był piłkarzem klubu z Gdańska.

W rundzie jesiennej łęcznianie dowodzeni przez trenera Ireneusza Mamrota (który niedawno objął Miedź Legnica) zremisowali w Gdańsku z Lechią 1:1. Jak będzie w sobotę w Łęcznej? Początek meczu zaplanowano na godzinę 17.30. Wciąż można kupować bilety na to spotkanie. W piątek sprzedaż wejściówek będzie prowadzona w kasie numer jeden w godzinach 13-16, a w sobotę od godziny 10 do zakończenia pierwszej połowy. Pozostałe kasy łęczyńskiego stadionu w dniu meczu będą otwarte od godziny 16. Bilety dostępne są również pod adresem bilety.gornik.leczna.pl oraz w salonikach prasowych sieci Kolporter.