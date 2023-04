Piłkarski hit biznesowy. Lubelski Węgiel Bogdanka przejmuje Górnika Łęczna

Przypomnijmy, że 28 marca z posadą prezesa Górnika pożegnał się Piotr Sadczuk, który na stanowisku trwał ponad cztery lata i w tym czasie klub awansował najpierw z drugiej ligi do Fortuna I Ligi, a następnie wywalczył po meczach barażowych promocję do PKO BP Ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu zielono-czarni spędzili zaledwie rok i obecnie znów występują na poziomie Fortuna I Ligi. Po słabym początku sezonu Maciej Gostomski i spółka poprawili swoją lokatę i obecnie walczą o to, by znaleźć się w górnej połowie tabeli.

Wracając do zmian w zarządzie pierwszoligowca – Rada Nadzorcza Spółki Górnik Łęczna desygnowała na okres od dnia 28 marca 2023 roku do dnia 27 czerwca 2023 roku, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki obecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Adama Laskowskiego. Jak się okazuje, ta decyzja ma być zaczątkiem do kolejnych zmian w funkcjonowaniu klubu z Łęcznej.

Wedle informacji, jakie udało nam się uzyskać, Lubelski Węgiel Bogdanka planuje przejęcie stu procent udziałów w Górniku Łęczna S.A, a także Stowarzyszeniu GKS Górnik Łęczna (posiadającym sekcję piłki nożnej kobiet, a także tenisową i MMA). Dzięki temu połączeniu klub będzie mógł łatwiej pozyskiwać sponsorów i środki pieniężne niezbędne na podnoszenie poziomu infrastruktury i poziomu sportowego. Jak udało nam się ustalić w najbliższych dniach ma zostać podpisany list intencyjny pomiędzy tymi trzema podmiotami.

Wszystkie te wydarzenia mają miejsce tuż przed jednym z najważniejszych meczów w historii klubu z Łęcznej. Już w najbliższą środę zielono-czarni w ramach półfinału Fortuna Pucharu Polski gościć będą lidera PKO BP Ekstraklasy czyli Raków Częstochowa. Zwycięzca tego meczu zapewni sobie grę w finałowym starciu na PGE Stadionie Narodowym (drugą półfinałową parę tworzą KKS 1925 Kalisz i Legia Warszawa).