Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Ten zespół jest gotowy walczyć o najwyższe cele

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

– Wszystko albo nic, to jest hasło, które powiedzieliśmy sobie w szatni przed meczem, ale też w tygodniu. Ten zespół jest gotowy na końcówkę sezonu i o to, żeby walczyć o najwyższe cele. Potrzebowaliśmy zwycięstwa, bo nie mamy już limitu błędów. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Nikt nam za darmo, za tydzień na Arenie nic nie da, będziemy musieli wyszarpać kolejne zwycięstwo, które spowoduje, że będziemy mogli być w strefie barażowej i walczyć o ekstraklasę.

Z czego jest pan zadowolony poza wynikiem…

– Z tego, że weszliśmy bardzo mocno w ten mecz pod kątem celu. Jasno pokazaliśmy, że chcemy wygrać. Tego zabrakło ze Zniczem Pruszków. Tutaj wyciągnęliśmy wnioski i nie popełniliśmy tego samego błędu. Trochę bramka kontraktowa ze stałego fragmentu gry wybiła nas z rytmu. Myślę, że wróciliśmy potem spokojnie do swojego grania. Resovia była dobrze przygotowana w stałych fragmentach gry, z tego nam zagrażali. My potrafiliśmy wziąć odpowiedzialność z piłką, kreować kolejne sytuacje, a to doprowadziło nas do trzeciej bramki. Na drugą połowę wyszliśmy z nastawieniem, że nie wygramy tego spotkania ofensywą, ale intensywnością w obronie oraz zachowując wszystkie szczegóły, nad którymi pracujemy, żeby nie dopuścić przeciwnika do sytuacji. Znowu zagrożenie było po stałych fragmentach gry i trzeba oddać, że Kacper Rosa zaliczył dwie kapitalnie interwencje. To spowodowało, że Resovia nie zdobyła kontaktowej bramki. Od tego w zespole jest bramkarz, musi pokazać indywidualność, kiedy drużyna ma słabszy moment. To pokazał, a my jesteśmy bogatsi o trzy punkty i z niecierpliwością czekamy na kolejny mecz.

Dlaczego zespół się cofnął w drugiej połowie …

– Nie było naszym założeniem się cofnąć. Resovia grała jednak o życie, przegrywała 1:3. Myślę, że podwajasz wtedy liczebność w przodzie, zaczynasz bardziej transportować piłkę w pole karne. Uważam, że dobrze się przed tym broniliśmy. Mogli się pokusić o bramkę kontaktową. Z gry nieźle to jednak w obronie kontrolowaliśmy. Mieliśmy jednak trzy-cztery okazje wyjścia z dobrym kontratakiem. Cieszę się, że byliśmy konsekwentni w obronie i utrzymaliśmy wynik.

Sporo kibiców Motoru dopingowało was w Rzeszowie…

– Kibice Motoru zawsze stawiają się w dużej liczbie na wyjazdach. Przez cały sezon możemy liczyć na ich wsparcie, wspierają nas bez względu na wynik. Oczywiście mają swoje oczekiwania, wymagania walki o każdy centymetr boiska i godne reprezentowanie klubu. Sami godnie nas jednak reprezentują na wyjazdach i na pewno gra się lepiej gdy słyszy się, że ten doping ma się nie tylko na Arenie.

Filip Luberecki…

– Nic się nie dzieje, dawno nie grał w pierwszym składzie. Miał godnego przeciwnika, odezwały się skurcze i zachował się odpowiedzialnie. Zgłosił potrzebę zmiany, a my mamy dwóch bardzo dobrych lewych obrońców, którzy wzajemnie się motywują, walczą o skład i tworzą zgraną dwójkę. Ja nie czuję wielkiej różnicy.

Co było decydujące w Rzeszowie…

– Tuż przed wyjściem na boisko, w krótkim przekazie do zawodników powiedziałem, że sama gra w piłkę nie wystarczy, żeby wygrać. Po chwilowej pauzie powiedziałem, że sama gra w defensywie również nie wystarczy. Mówiąc o odpowiedzialność i ja to rozumiem tak, że dany zawodnik nie czeka aż ktoś inny przejmie odpowiedzialność, tylko sam dba o swoje zadania. Sam jest gotowy tu i teraz, nie czeka na przerwę czy lepszy moment, tylko bierze w sprawy w swoje ręce. To pozwala nam tworzyć jedność i jako kolektyw czuć się pewnie. Jak widzisz kogoś, że czuje się pewnie, to nie ma problemu, żeby podać piłkę przy presji. Wtedy gra się łatwiej, ja też byłem spokojniejszy na ławce. Nawet w tych trudnych momentach czułem spokój, że zawodnicy mnie nie potrzebują, bo sami w głowie nastawili się na to, że idą to wygrać. To samo czułem w wyjazdowym meczu z Odrą Opole. Dla mnie ryzyko jest odpowiedzialnością. Jeżeli chcemy grać na zasadzie: oddam tobie piłkę, a ty spróbuj coś zrobić, to nie czujesz, że możesz złapać rytm. Mieliśmy dwie straty w pierwszej połowie, ale za chwilę w jeszcze trudniejszej sytuacji domagali się piłki. To jest gra błędów, gdzie zmiana posiadania w trakcie meczu jest duża. Trzeba się z tym liczyć, że będziemy piłkę tracić. Ja dzisiaj widziałem, że ci zawodnicy, ten sztab gra o to, żeby być w barażach i grać o swoje marzenia. Jako trenerowi, to mi w zupełności wystarcza, bo ja wiem, że zrobią wszystko, żeby dać sobie szansę.

Rafał Ulatowski (Resovia)

– Przegraliśmy ważny mecz, z zespołem, który był lepszy, konkretniejszy, skuteczniejszy. Pewnie można gdybać co by było gdybyśmy strzelili bramkę w pierwszej minucie. Zamiast prowadzić 1:0, w 10 minucie po dwóch dośrodkowaniach przegrywaliśmy 0:2. Bramka Marcina wlała nadzieje, ale nadziei nie starczyło nam na długo. Kolejne dośrodkowanie i było 1:3. Staraliśmy się w drugiej połowie. Interwencja Kacpra Rosy po strzale Maćka Górskiego, to była interwencja meczu. Motor wykorzystał mankamenty naszej gry defensywnej, czyli dośrodkowania z bocznej strefy boiska. To problem od dawna, nie jesteśmy zespołem, który dobrze broni takie sytuacje. Trenujemy, staramy się, ale dalej jesteśmy w tym elemencie nieskuteczni. Stąd dość łatwe prowadzenie Motoru i zasłużone zwycięstwo.