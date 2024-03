Michał Król (Motor Lublin): Debiutu w Ekstraklasie nie da się zapomnieć

12 grudnia 2021 roku. Pamiętasz co to za data?

– Jasne! To był wyjazdowy mecz Górnika z Cracovią i mój debiut w Ekstraklasie.

Osobiście doskonale pamiętam tamto wygrane spotkanie i to co działo się wówczas po meczu. To były wyjątkowe chwile dla Ciebie?

– Będę bardzo dobrze wspominał tamto wydarzenie. Spełniłem wówczas swoje marzenie i na pewno będę o tym zawsze pamiętał. Tego po prostu nie da się zapomnieć.

Michał Król z czasu pobytu w Górniku Łęczna i Michał Król dzisiaj to zupełnie dwóch innych piłkarzy. Co się wydarzyło w tym czasie w Twojej karierze, co wpłynęło na dzisiejszą dyspozycję?

– Nie ma co ukrywać, że największą rolę odegrali trenerzy Goncalo Feio i Paweł Stolarski, którzy poświęcili mi wiele czasu na trening indywidualny, nawet kiedy cała drużyna miała wolne między rundą, a okresem przygotowawczym. Później w okresie przygotowawczym zmiana mojej pozycji na boisku, odegrała znaczącą rolę w moim dalszym rozwoju.

Mimo niewielu występów pobyt w Łęcznej będziesz wspominał dobrze czy raczej traktujesz to jako niepotrzebny przystanek w karierze?

– Na pewno czas spędzony w Łęcznej nie był dla mnie łatwym okresem. Finalnie mimo wszystko cieszę się, że mogłem poznać wielu dobrych ludzi oraz zrealizować swoje marzenie, jakim był debiut na boiskach Ekstraklasy.

Czy decyzja trenera Feio o przesunięciu Cię zdecydowanie do przodu była kluczowa w Twoim dalszym rozwoju?

– Myślę, że zmiana pozycji była kluczowa. W systemie, w którym gramy mogę wykorzystać moje cechy motoryczne, a w dodatku znacząco dzięki temu poprawiłem elementy gry ofensywnej, które wcześniej nie były moją mocną stroną.

Czemu zawdzięczasz swoją dobrą formę w tym sezonie? Grasz praktycznie we wszystkich spotkaniach Motoru, a dodatkowo masz na swoim koncie trzy bramki i dwie asysty.

– Myślę, że to efekt zaufania, jakie dostałem od trenera oraz ciągłej pracy; niezależnie czy jest lepiej czy gorzej. Te liczby mogły i powinny być jeszcze lepsze, ale cały czas chcę nad tym pracować. Wszystko jest jeszcze przede mną.

Jak obserwuję ten sezon w Waszym wykonaniu to mam małe deja vu do rozgrywek 20/21 w wykonaniu Górnika Łęczna. Zdobywacie często decydujące bramki w końcówce. W tamtym sezonie „Górnicy” jako beniaminek awansowali do Ekstraklasy. Chcecie powtórzyć ten wyczyn? Jaki jest cel Motoru na ten sezon?

– Zazwyczaj w drugich połowach tworzymy sobie zdecydowanie więcej sytuacji i jesteśmy tego świadomi. Wynika to z naszego stylu gry, dlatego potrafimy strzelać w końcówkach meczu. Jak historia pokazuje, beniaminkowie mogą awansować. Mamy dobrą pozycję w tabeli, aby myśleć o awansie, ale na ten moment jest jeszcze wiele meczów do rozegrania. Musimy skupić się na każdym pojedynczym spotkaniu, bo tylko takie podejście może nas przybliżyć do upragnionego awansu.

Cofnijmy się do sierpniowego meczu Motor – Górnik rozegranego na Arenie Lublin. Jak wspominasz tamto spotkanie?

– Niestety, nie mam dobrych wspomnień. Przegraliśmy ten mecz po bramce w końcówce, więc ciężko

Na koniec zapytam o to jakiego Twoim zdaniem meczu spodziewałbyś się w niedzielę?

– Odpowiem krótko – wygranego przez Motor.