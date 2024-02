Młodzież tymczasowo odchodzi z Motoru, klub zaprasza na prezentację drużyny

Popularny „Roman” w tym sezonie zaliczył tylko jeden występ ligowy i jeden w Fortuna Pucharze Polski.

Ostatnio trener Goncalo Feio chwalił zawodnika za jego uniwersalność. I dalej na niego liczy. Dlatego 19-latek ma zbierać doświadczenie w niższej lidze. Wybór padł na Polonię Bytom, która w tabeli eWinner II ligi zajmuje czwarte miejsce od końca i wiosną będzie walczyć o utrzymanie.

Wkrótce oficjalnie nowy klub powinien mieć także Mikołaj Kosior, o którym od kilku dobrych tygodni mówi się, że także zostanie wypożyczony. Młodzieżowiec grał ostatnio bardzo mało, a od dłuższego czasu trenuje z Wisłą Grupa Azoty Puławy.

W III lidze powinien wylądować za to Marcel Złomańczuk, który przygotowania rozpoczął z Chełmianką Chełm. Ostatnio zdobył nawet gola w springu z Avią Świdnik i trener Grzegorz Bonin jest zdecydowany na tymczasowy transfer.

Kilku graczy z drugiej drużyny żółto-biało-niebieskich też rozgląda się za nowymi pracodawcami. W tym przypadku chodzi jednak o sportowy awans, żeby sprawdzić się na wyższym poziomie niż IV liga.

Mikołaj Nasalski trafił do Karpat Krosno, Andriej Ivanenko przymierzany jest do Świdniczanki Świdnik. Igor Pytka nie zdał testów w Chełmiance, ale niewykluczone, że znajdzie inny klub. Drużynę Radosława Muszyńskiego może również opuścić najlepszy strzelec Motoru II – Kacper Tracz.

BĘDZIE PREZENTACJA

Warto będzie zarezerwować sobie czas w najbliższą środę, 7 lutego. O godz. 17 w Galerii Olimp Motor planuje prezentację drużyny przed rundą wiosenną sezonu 2023/2024.

DZISIAJ DWA SPARINGI

Piłkarze Motoru powoli kończą przygotowania do do drugiej części rozgrywek. Do rozegrania pozostały jeszcze trzy mecze kontrolne. Tym razem żółto-biało-niebieskich czeka bardzo pracowity piątek. Część drużyny uda się do Radomia, gdzie dzisiaj o godz. 12 zagra z ekstraklasowym Radomiakiem.

Druga jedenastka „Motorowców” wieczorem zmierzy się ze Stalą Stalowa Wola (godz. 18.30). Spotkanie odbędzie się na boisku Lubelskiej Akademii Futbolu „pod balonem”. Na koniec przygotowań Piotr Ceglarz i spółka mają jeszcze w planach sparing z Polonią Warszawa (10 lutego).