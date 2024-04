Motor Lublin ponownie w strefie barażowej po wyjazdowej wygranej w Opolu

Na pierwszego gola w poniedziałkowym meczu kibice Motoru nie musieli czekać zbyt długo. W 24 minucie Artur Pikk sfaulował Kamila Kruka we własnym polu karnym i arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł kapitan żółto-biało-niebieskich Piotr Ceglarz i z ogromnym spokojem dał prowadzenie swojej drużynie. Gospodarze ledwo zaczęli grę od środka, a chwilę później przegrywali już dwoma golami. Po przechwycie piłki w środku pola piłka trafiła przed pole karne do Kamila Wojtkowskiego. A ten niewiele się zastanawiając uderzył z woleja i trafił do siatki, choć trzeba przyznać, że stojący między słupkami Artur Haluch powinien w tej sytuacji zachować się zdecydowanie lepiej. Warto też odnotować, że dla Wojtkowskiego była to pierwsza bramka dla lublinian w 34 występie. W 30. minucie główkował Samuel Mraz, ale jego strzał zablokował jeden z obrońców Odry. W końcowych fragmentach pierwszej połowy gospodarze zaczęli przedostawać się pod pole karne Motoru, ale nie przeprowadzili żadnej groźnej akcji na bramkę Kacpra Rosy.

Po zmianie stron Motor mógł dość szybko strzelić trzeciego gola. W 51 minucie będący w polu karnym Bartosz Wolski podał do Wojtkowskiego, ale tym razem po jego strzale dobrze zareagował Haluch. W kolejnych minutach przewagę optyczną zaczęli osiągać goście, ale Motor bardzo dobrze się bronił. Nieco groźniej zrobiło się dopiero w 70 minucie kiedy indywidualny rajd przeprowadził Jakub Szrek lecz i tak wywalczył zaledwie rzut rożny. Natomiast w samej końcówce bramkarza Odry sprawdził jeszcze Ceglarz, ale wynik już się nie zmienił i trzy punkty pojechały do Lublina.

Po zwycięstwie w Opolu Motor ponownie znalazł się w strefie barażowej. W najbliższa niedzielę żółto-biało-niebiescy zagrają w Płocku z tamtejszą Wisłą, która również w poniedziałek pokonała na wyjeździe Chrobrego Głogów.

Odra Opole – Motor Lublin 0:2 (0:2)

Bramki: Ceglarz (26-karny), Wojtkowski (27).

Odra: Haluch – Szrek, Kamiński, Żemło, Pikk (46 Mikinić) – Antczak (80 Surzyn), Niziołek, Purzycki (65 Continella), Czapliński (70 Hebel), Galan – Sarmiento (80 Nowak).

Motor: Rosa – Stolarski (59 Wójcik), Kruk, Najemski (81 Rudol), Palacz – Król (71 Kamiński), Scalet (81 Gąsior), Wolski, Wojtkowski (59 Wełniak), Ceglarz – Mraz.

Żółte kartki: Szrek, M.Kamiński – Wojtkowski, Stolarski.

Sędziował: Grzegorz Kawałko (Olsztyn).