Motor Lublin zmierzył się z Koroną Kielce w dwóch sparingach. 130 minut grania i dwa gole

Szeregowa Angelika chce być zawodowym żołnierzem. Wojsko w Białej Podlaskiej się wzmacnia

Jestem dumna, że dałam radę, ale to dopiero początek – przyznaje wzruszona szeregowa Martyna Mućka. Ona i ponad 150 innych żołnierzy złożyło w piątek przysięgę w jednostce w Białej Podlaskiej. Z kolei, minister Mariusz Błaszczak zachęcał, by wstępować do wojska, bo to dobrze płatna praca.